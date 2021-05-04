طرح لينكون نافجيتور بيسك ستاندر قصير 2021 عنوان الفخامة والتميز بالسعودية بمواصفات رائعة وسعر مدهش، تتفاوت الاختلافات بين اللينكون نافجيتور فئة الفل كامل 2020 وفئة ستاندر القصير موديل 2021، ومن المعروف أن لينكون هي شركة تابعة للعملاق الأمريكي فورد، وهي تناسب أكثر من يبحثون عن الفخامة والذوق الرفيع فمن المعروف أن جميع موديلات لينكون تتميز في المعتاد بشكل ومواصفات مميزة، ونتناول اليوم سعر ومواصفات سيارة لينكون نافجيتور بيسك ستاندر قصير2021، بالاضافة إلى أهم التحديثات التي تم إدخالها على فئة الفل كامل 2020 من لينكون.

سعر ومواصفات لينكون نافجيتور بيسك ستاندر قصير 2021

تم طرح لينكون نافجيتور بيسك الجديدة موديل 2021 فئة ستاندر في معارض المملكة، وأبرز ما يميزها عن لينكون نافجيتور فئة الفل الكامل 2020 إنها ذات مراتب متصلة وليست منفصلة كما هو الحال في موديل 2020، ماكينة السيارة 6 سلندرات إيكو بوست بسعة 3.5 لتر تمنحك قوة 450 حصان وعزم يصل إلى 687 نيوتن. متر، قير أوتوماتيك ذو 10 سرعات مع أحد أعلام فورد المعروفة دابل بها نظام الصعود على التلال ونظام النزول من المنحدرات.

أبرز التحديثات في الفئة الجديدة من لينكون

لينكون نافيجيتور ستاندر تتميز بأربعة كاميرا محيطية و6 حساسات أمامية وخلفية، بالإضافة شبك أمامي من الكروم تتميز به لينكون وإضاءات LED بالكامل للنور المرتفع والمنخفض، وإشارات وكشافات ضباب كذلك LED مع مقابض كروم للأبواب وتطعيمات كروم على النوافذ بالكامل وأسفل الباب، ومرآه كهربائية جانبية بها إشارات وإمكانية الطي الكهربائي، وتختلف لينكون نافجيتور بيسك ستاندر قصير عن فئة الفل كامل في الجنوط و خط الكروم الجانبي الذي يأتي باللون الأسود في الفل كامل.

ومن ناحية أُخرى نجد أن فئة الفل كامل تتميز بفتحة سقف بانورامي لا تتواجد في فئة ستاندر، كما يتفوق الفل كامل في عدد السماعات التي تصل إلى 20 سماعة بفارق 6 سماعات عن ستاندر ذو ال 14 سماعة، ولكن يتفقان في المزايا الأُخرى حيث أن هناك شنطة كهربائية مع جناح خلفي وتطعيمات كروم مميزة وإضاءات بالكامل LED لخلفية السيارة، أما عن الشنطة فتتميز بإضاءات داخلية ومنفذ USB وأخر 12 V يمين ويسار الشنطة، مقاعد جلدية فاخرة باللون البيج يمكنك إسقاط وإرجاع الصف الأول والثالث كهربائياً والصف الثاني يتم إسقاطه فقط كهربائياً.

سعر لينكون نافجيتور ستاندر2021

تتميز جميع المقاعد بإمكانية الأيزوفيكس لتثبيت مقاعد الأطفال مع تخشيب باللون الأسود المحروق بالأبواب الأربعة الجلدية من الداخل وثلاثة ذاكرات لحفظ مقاعد السائق وأوضاع كهربائية مختلفة، وإمكانية التحكم الخلفي بالنظام الصوتي والتكييف منفصلاً، مع منفذ 150 WATT وأخر 12 V و USB ، كافة النوافذ يتم التحكم فيها AUTO، مع التحكم في مقود السيارة بحركة تلسكوبية مع نقاط عمياء وإمكانية تحديد المسار والتحكم في مثبت السرعة وعداد الرحلات عبر المقود، وشاشة وسطية مميزة. تتوفر سيارة لينكون نافجيتور فئة الفل كامل ذات الشاسيه الطويل موديل 2020 بسعر 424 ألف ريال سعودي، أما سيارة لينكون نافيجتور بيسك ستاندر القصير موديل 2021 فتتوفر بسعر 378 ألف ريال سعودي شامل الضريبة.