مرسيدس تتفوق على بي ام دبليو و أودي ، صراع العربات الألمانية يشتد

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مرسيدس و الحكم بين العربات
مرسيدس ، هناك صراع معروف بين السيارات و خاصة الألمانية منها نظرا لكفاءتها و سرعتها العالية بل و متانتها حيث تتميز سياراتها بالمتانة و من بين مرسيدس الفئة S و عربة بي ام دبليو الفئة السابعة و أودي A8 و ذلك عن طريق خبير و محترف الاختبارات و المقارنات “مات واتسون” الذي اشتهر برأيه الراجح فيما يخص العربات
قام “مات واتسون” في مقارنة الثلاث عربات و ذلك من حيث الماديات حيث تعتبر من الأركان الأساسية في المقارنة بين مرسيدس و بي ام دبليو و أودي حيث أن من المعروف أن السعر المعقول يعتبر عامل مؤثر يمكن به التغاضي عن عيوب سيارة معينة عن أخرى كما اختبر الخبير “مات واتسون” الثلاث سيارات و بالترتيب من الأعلى إلى الأقل سعرا تأتي الفئة S في المرتبة الأولى ثم تأتي بي ام دابليو من الفئة السابعة و تأتي في النهاية الأقل سعرا اودي A8الحكم بين العربات في التصميم
من حيث الأناقة يقول “مات واتسون” أن مرسيدس الفئة S توجد في المقدمة و ذلك لحصولها على أفضل مظهر ثم في المرتبة الثانية تأتي اودي A8 التي يتناسب مظهرها و يتناسق جيدا ثم في المرتبة الأخير بي ام دابليو من الفئة السابعة و بالنسبة للمظهر الجانبي و الحضور الخارجي فتفوز مرسيدس مرة أخرى
أما بالنسبة للتصميم الداخلي فتفوز في المرتبة الأولى اودي A8 من حيث التصميم الرائع السلس ولكن تتفوق بي ام دابليو حيث جودة البناء و الأساس المتين و تأتي الفئة اس في الصدارة من حيث التكنولوجيا والمميزات فمن المعروف أن الفئة S هي الأحسن من حيث الراحة في العموم و توسع الصندوق الخلفي لهامرسيدس الفئة S
- تتميز السيارة بأنه و رغم حجمها الهائل لها صندوق كبير “صندوق سيارة” مناسبة فتعتبر الفئة اس هي الأكبر عن نظيرتيها
- تفوز الفئة اس بجودة الركوب حيث أن لا يوجد فيها ضوضاء داخلية و كان الأمر قريبا بين الفئة اس و أودي و لكن في النهاية فازت الأولى نظرا لسلاستها
في النهاية فازت مرسيدس بالمقارنة بشكل عام و أنت أيهما تفضل ؟ ، نرجو أن يكون هذا المقال قد نال إعجابكم
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مرسيدس و الحكم بين العربات
مرسيدس ، هناك صراع معروف بين السيارات و خاصة الألمانية منها نظرا لكفاءتها و سرعتها العالية بل و متانتها حيث تتميز سياراتها بالمتانة و من بين مرسيدس الفئة S و عربة بي ام دبليو الفئة السابعة و أودي A8 و ذلك عن طريق خبير و محترف الاختبارات و المقارنات “مات واتسون” الذي اشتهر برأيه الراجح فيما يخص العربات
قام “مات واتسون” في مقارنة الثلاث عربات و ذلك من حيث الماديات حيث تعتبر من الأركان الأساسية في المقارنة بين مرسيدس و بي ام دبليو و أودي حيث أن من المعروف أن السعر المعقول يعتبر عامل مؤثر يمكن به التغاضي عن عيوب سيارة معينة عن أخرى كما اختبر الخبير “مات واتسون” الثلاث سيارات و بالترتيب من الأعلى إلى الأقل سعرا تأتي الفئة S في المرتبة الأولى ثم تأتي بي ام دابليو من الفئة السابعة و تأتي في النهاية الأقل سعرا اودي A8الحكم بين العربات في التصميم
من حيث الأناقة يقول “مات واتسون” أن مرسيدس الفئة S توجد في المقدمة و ذلك لحصولها على أفضل مظهر ثم في المرتبة الثانية تأتي اودي A8 التي يتناسب مظهرها و يتناسق جيدا ثم في المرتبة الأخير بي ام دابليو من الفئة السابعة و بالنسبة للمظهر الجانبي و الحضور الخارجي فتفوز مرسيدس مرة أخرى
أما بالنسبة للتصميم الداخلي فتفوز في المرتبة الأولى اودي A8 من حيث التصميم الرائع السلس ولكن تتفوق بي ام دابليو حيث جودة البناء و الأساس المتين و تأتي الفئة اس في الصدارة من حيث التكنولوجيا والمميزات فمن المعروف أن الفئة S هي الأحسن من حيث الراحة في العموم و توسع الصندوق الخلفي لهامرسيدس الفئة S
- تتميز السيارة بأنه و رغم حجمها الهائل لها صندوق كبير “صندوق سيارة” مناسبة فتعتبر الفئة اس هي الأكبر عن نظيرتيها
- تفوز الفئة اس بجودة الركوب حيث أن لا يوجد فيها ضوضاء داخلية و كان الأمر قريبا بين الفئة اس و أودي و لكن في النهاية فازت الأولى نظرا لسلاستها
في النهاية فازت مرسيدس بالمقارنة بشكل عام و أنت أيهما تفضل ؟ ، نرجو أن يكون هذا المقال قد نال إعجابكم
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