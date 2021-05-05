عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل 2021  من بنك الراجحي والبنك الأهلي

تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل 2021 من بنك الراجحي والبنك الأهلي، تطلق شركة تويوتا أحدث سيارات 2021 في جميع أنحاء العالم، وبمواصفات يابانية على أعلى مستوى، وتختلف أسعار السيارات على حسب إمكانياتها وملحقاتها، كما تختلف أسعار الأقساط باختلاف أسعار كل سيارة.

تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل 2021

سيارات تويوتا لاندكروزر 2021 أصبحت من ضمن الأمور التي يتحدث إليها الغرب والعالم كله يومياً تقريبًا.

حيث يوجد حوالي أكثر من 11 فئة من هذه السيارة، حيث أن كل فئة مختلفة الأسعار والمواصفات.

ويصل سعر لاندكروزر ديزل 2021 إلى ما يقرب من 360 ألف ريال، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 207 ألف ريال.

ويمكن تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 بمبلغ 1000 ريال أو على حسب المقدم الذي سيدفعه الشخص عند شرائها بالتقسيط، ويمكن تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل بهذا المبلغ في حالة إذا كان الشخص سيشتري من الفئات الأولى التي تتراوح أسعارها ما بين 207 حتى 230 ألف ريال، وسداد الأقساط سيكون على 60 شهر.

أي بمعنى أنه سيدفع ألف ريال شهرياً لمدة تصل إلى حوالي 5 سنوات.

يمكن شراء لاندكروزر ديزل 2021 وتقسيطها من خلال بنك الراجحي ، وذلك عن طريق ما يلي:

، وذلك عن طريق ما يلي: تقسيط يصل إلى حوالي 60 شهر.

وتبلغ قيمة القسط الذي سيسدد كل شهر حوالي 2.910 ريال سعودي.

لا يوجد دفعة أولى.

يوجد دفعة أخيرة تكون بمثابة 40% من ثمن السيارة.

يمكن تقليل قيمة الدفعة مقابل الزيادة في قيمة القسط الشهري.

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل 2021 من بنك الراجحي

يوفر البنك الأهلي الوطني عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 وهي:

وهي: جميع عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر سارية حتى 31/3/2021 أو حتى نفاذ الكمية.

يتم تحديد قيمة القسط من خلال تحديد عدد السنوات والدفعة الأولى.

اختيار قيمة المقدم على رغبة العميل وبناءً على القيمة سيحدد مبلغ القسط الشهري وعدد الشهور.

تحديد قيمة القسط ترجع إلى الفئة وثمن السيارة.

تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل 2021 من البنك الأهلي

تختلف كل فئة من فئات تويوتا لاندكروزر 2021، وكل فئة تحتوي على مواصفات وملحقات مختلفة، وأيضًا تختلف ثمن كل فئة عن الأخرى، وتحديد الأقساط يرجع إلى هذه العوامل، لذلك يجب أن يتم اختيار السيارة والفئة لكي يتم تحديد قيمة القسط الشهري.