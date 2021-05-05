أوبو تدخل سوق السيارات الكهربائية

تسيطر السيارات الكهربائية على أسواق السيارات العالمية، وفي ظل الاتفاقات وعملية التوأمة بين شركات التكنولوجيا وشركات السيارات، انطلقت العديد من شركات التقنية لدخول المجال لتنويع مصادر دخلهم والاستفادة من التوسع المضطرد في عالم السيارات والتكنولوجيا الكهربائية.

بعد هواوي وشاومي أبو تدخل سوق السيارات

وأحدث التقارير تشير إلى اهتمام أوبو الصينية المصنعة للهواتف الذكية، بالمشاركة في السباق وتطوير سيارة كهربائية خاصة بها، لتسير على خطوات هواوي الي أعلنت عن سيارتها سيريس SF5 بالتعاون مع شركة “سيريس” المصنعة للسيارات والتقنيات الكهربائية، كما قررت شاومي من طرفها دخول المجال كذلك.

سيارة أوبو ستركز على الأسواق الآسيوية

سيارة أوبو القادمة ستكون مركزة على الأسواق الآسيوية التي تتمتع أوبو بحضور ملحوظ فيها، مع العلم أن الشركة سجلت براءات اختراع متعددة في مجال القيادة الذاتية على مدار الأعوام الأخيرة، ما يوضح جاهزية الشركة لدخول المجال.

شركات التقنية تغزوا عالم السيارات

يشار إلى أن شركات التقنية الصينية ليست الوحيدة، حيث تجري مفاوضات بين مايكروسوفت وشركات ألمانيا للسيارات مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو، وكذلك تفعل شركة آبل الأمريكية، وسامسونغ الكورية.