عبد الرحمن الحاج الأربعاء,05 آيار (مايو) 2021 - 16:49
انتشرت صور مسربة تظهر فيها سيارة كاديلاك اسكاليد الجديدة، ورغم أن السيارة مموهة إلا أنه يعتقد بأنها نسخة عالية الأداء للسيارة نظرا لنظام العادم الرباعي، الذي يماثل النظام المستخدم في CT4-V و CT5-V بلاكوينج.
نسخة رياضية من كاديلاك اسكاليد
ووفقا لتقارير سابقة فإن من النسخة الجديدة لاسكاليد ستكون مزودة بمحركات بلاكوينج، وربما تحمل اسم V لتمييز الفئة الرياضية، وتتوفر اسكاليد حالياً بمحرك 3.0 لتر تيربو ديزل 6 سلندر أو محرك 6.2 لتر V8.. ، أما النسخة الرياضية الجديدة، ستأتي بمحرك 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 668 حصان.
نسخة كهربائية من سيارة كاديلاك لاسكاليد
من الجدير بالذكر هنا أن كاديلاك كانت قد أعلنت من قبل على أنها تعمل على تطوير نسخة كهربائية بالكامل لاسكاليد ببطاريات “أولتيوم” الجديدة لجنرال موتورز وسيتم طرحها بالتوازي مع نسخة البنزين للسيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسخة جديدة عالية الأداء من كاديلاك اسكاليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.