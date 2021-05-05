نسخة جديدة عالية الأداء من كاديلاك اسكاليد

انتشرت صور مسربة تظهر فيها سيارة كاديلاك اسكاليد الجديدة، ورغم أن السيارة مموهة إلا أنه يعتقد بأنها نسخة عالية الأداء للسيارة نظرا لنظام العادم الرباعي، الذي يماثل النظام المستخدم في CT4-V و CT5-V بلاكوينج.

نسخة رياضية من كاديلاك اسكاليد

ووفقا لتقارير سابقة فإن من النسخة الجديدة لاسكاليد ستكون مزودة بمحركات بلاكوينج، وربما تحمل اسم V لتمييز الفئة الرياضية، وتتوفر اسكاليد حالياً بمحرك 3.0 لتر تيربو ديزل 6 سلندر أو محرك 6.2 لتر V8.. ، أما النسخة الرياضية الجديدة، ستأتي بمحرك 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 668 حصان.

نسخة كهربائية من سيارة كاديلاك لاسكاليد

من الجدير بالذكر هنا أن كاديلاك كانت قد أعلنت من قبل على أنها تعمل على تطوير نسخة كهربائية بالكامل لاسكاليد ببطاريات “أولتيوم” الجديدة لجنرال موتورز وسيتم طرحها بالتوازي مع نسخة البنزين للسيارة.