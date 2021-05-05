تخفيض سعر جيب لكزس LX570 2021 بلاك أديشن تعرف على السعر الجديد و اغنتم الفرصة

تخفيض سعر جيب لكزس LX570 2021 بلاك أديشن بمواصفات رائعة تعرف على السعر الجديد و اغتنم الفرصة، نتناول اليوم أفضل سيارة لعام 2021 التي اندهش كل من وقعت عيناه عليها نظراً لمزاياها الرائعة ومواصفاتها المميزة حيث لا تجد فيها إلى ما يسُرك، وقد تم تخفيض سعر جيب لكزس بلاك إديشن نظراً للإقبال الشديد عليها عليكم إغتنام الفرصة للحصول على هذا العرض الخاص.

تخفيض سعر جيب لكزس LX570 2021

نقدم لكم عرض خاص على سيارة جيب لكزس LX570 2021 بلاك إديشن المميزة والتي تتوفر الآن بسعر 455 ألف و 900ريال بدون الضريبة بدلاً من 472 ألف ريال، وعند إضافة الضريبة يصبح السعر 524 ألف 285 ريال بدلاً من 542 ألف و 800 ريال، كما يتميز مُحرك جيب لكزس LX570 2021 بلاك أديشن بسعة 5.7 لتر P8 6 سلندرات توين تيربو بقوة 410 حصان قير أوتوماتيك ثمانى سرعات، صرفية الوقود 8.2 لتر لكل 100 كيلو متر.

المزايا الخارجية لجيب لكزس بلاك إديشن

عن وجهة السيارة فإنها تتميز بشبك مميز للكزس وإضاءات وإشارات بالكامل LED مع كشافات باللون الأسود LED مع إضاءة المساعدة عند الإلتفات، كما تتميز وجهة جيب لكزس LX570 2021 بلاك أديشن بأربعة حساسات أمامية و أربعة كاميرات، ورادار تنبيه ما قبل الإصطدام وتنبيه عند مغادرة المسار و النقاط العمياء، جنوط السيارة تأتي بشكل رائع جداً تم تطويره عن السنوات الماضية، مع تطعيمات كروم رائعة على كافة أنحاء السيارة باللون الأسود على عكس فئة سبورت باللون الرمادي، مع فتحة سقف مميزة.

أما عن خلفية جيب لكزس LX570 2021 بلاك أديشن فإنها تتميز بجناح خلفي وإضاءات مكحلة بالكامل LED مع إشارات تسلسلية، وعدد أربعة حساسات خلفية وباب كهربائي للشنطة، مع إمكانية تغيير وضعية المقاعد كهربائياً ومنفذ 100 وات مع أدراج تحت الغطاء في الشنطة تشبه لاند كروزر، مع دخول زكي لكافة الأبواب ومرأة جانبية كهربائية بها إشارات مع إمكانية الطي الكهربائي.

مواصفات جيب لكزس بلاك إديشن من الداخل

يتميز باب السيارة من الداخل بالتطريز الديموند المعروف بوجوده في فئة البلاك إديشن بالإضافة إلى اللون الجملي الجلد المميز لون المقاعد والأبواب من الداخل مع ستائر جانبية، بالإضافة إلى عدد 2 شاشات خلفية، مع إمكانية تبريد المقاعد الخلفية من المقاعد الخلفية ذاتها لسيارة جيب لكزس LX570 2021 بلاك إديشن، الجزء الأيمن من المقاعد الخلفية له تردد حرارة مستقلة و الأيسر كذلك تردد حرارة مستقلة، مع تخشيب ودرج داخلي وحاملات للأكواب بالإضافة إلى منفذ للشحن والطاقة، مع إضاءات محيطية بالكامل LEDوكافة النوافذ AUTO.

المقاعد الأمامية لسيارة سعر جيب لكزس LX570 2021 بلاك أديشن مرتبة السائق كهربائية ذو 10 وضعيات مختلفة مع تخشيب على الطبلون و شاشة وسطية كبيرة الحجم، يتم تشغيل السيارة عبر الزر مع إمكانية التحكم بعداد الرحلات الوسطي والنظام الصوتي ومثبت السرعة من خلال المقود الجلدي، مع التنبيه قبل الإصطدام والتحذير عند مغادرة المسار، بالإضافة إلى التحكم في التكييف منفصل بين السائق والراكب وتبريد المقاعد منفصل ومنفذ طاقة وشحن.