وصول ميتسوبيشي اكسباندر فل كامل 2021 سيارة عائلية اقتصادية بمزايا رائعة وسعر ممتاز

وصول ميتسوبيشي اكسباندر فل كامل 2021 الجديدة بالأسواق سيارة عائلية اقتصادية بمزايا رائعة وسعر ممتاز، فور قراءتك لاسم السيارة ستُلاحظ أن اكسباندر اسم جديد في الأسواق السعودية، ولم يتم إصداره من قبل فهي فئة الفل كامل من ميتسوبيشي الشهيرة، وعلى الرغم من أنواع ميتسوبيشي المتعددة وهي أوتلاندر وتشالنجر و لانسر وباجيرو و غالان، إلا أن اكسباندر تخطف قلوب الكثير من عشاق السيارات؛ نظراً لأنها تجمع بين الكثير من المزايا فهي إقتصادية وعائلية ذات مظهر جذاب، فهيا بنا نذهب سوياً للتعرف على مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر من المُحرك والقير والمزايا الخارجية والداخلية، وسعر السيارة بعد طرحها رسمياً بالأسواق.

سعر ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر فل كامل 2021

وصلت لأول مرة سيارة الفل كامل ميتسوبيشي اكسباندر SUV إلى السعودية بإمكانيات ممتازة وسعر مميز مقارنة بالمواصفات، يقترب شكل السيارة من تويوتا راش و لكن هناك اختلاف كبير في المواصفات وصرفية الوقود والسعر مما يجعل اكسباندر فائزة بجدارة، تتميز السيارة بمُحرك 4 سلندر 1500 سي سي 104 حصان بتوكيل شركة العسائي اليابانية المعروفة، وذلك بضمان ثلاثة سنوات أو 100 ألف كيلو متر، السيارة تأتي بقير أوتوماتيك 4 سرعات بنظام دفع أمامي ليمنحك صرفية وقود أفضل.

مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر الخارجية

تتميز ميتسوبيشي اكسباندر الجديدة بشبك من الكروم مع إضاءات LED نهارية للعالي والمُنخفض مع إشارات وكشافات ضباب هالوجين، جنوط السيارة مُكحلة مقاس 16 إنش ومقاس الكافر 205 X 55، إشارات بالمرأة الجانبية وتطعيمات على إطارات النوافذ من الأسفل وكذلك الأبواب من الأسفل، أما عن الخلف تتميز ببروز خلفي من نفس BODY السيارة مع إضاءات خلفية LED مع كاميرا خلفية، قدرة البنزين 15.7 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس ونوع البنزين 91، ميتسوبيشي اكسباندر سيارة عائلية اقتصادية ذو 7 مقاعد سعرها في السعودية 68 ألف ريال شامل الضريبة.

اكسباندر فل كامل من الداخل

تتميز ميتسوبيشي اكسباندر فل كامل 2021 بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي، سيارة أنيقة بمعنى الكلمة من فورمات التخشيب في الأبواب إلى المقاعد الجلدية باللون البيج، مقاعد الصف الثاني تتميز بمسند وسطي مع تكييف خلفي ذو أربعة مخارج، مع حاملات أكواب في مقاعد الصف الثالث ومنفذ طاقة وإضاءة بين لصفي الثاني والثالث، إمكانية التحرك في جميع المقاعد يدوياً مع إمكانية التحرك للأعلى والأسفل، زجاج السيارة كهربائي وكذلك المرأة.

السيارة تأتي مزودة بشاشة وسطية للمعلومات والإطلاع على الكاميرا الخلفية تدعم خاصية أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع ذر تشغيل ذكي، وتتميز اكسباندر كذلك بمُثبت سرعة يمكنك التحكم فيه من خلال مقود السيارة مع إمكانية التحكم في النظام الصوتي مع البلوتوث، الإضاءات والمساحات بها وضعية AUTO، بالاضافة إلى مُكيف يدوي ومنفذ طاقة ومساحة تخزين جيدة لميتسوبيشي اكسباندر الجديدة.