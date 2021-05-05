أجدد عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر الحديثة 2021 من الراجحي السيارة الاحدث علي الاطلاق

أجدد عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر الحديثة 2021 من الراجحي التي تستمر حتى الوقت الحالي، طبقاً لما صدر عن شركة عبد اللطيف جميل وهو الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا بداخل المملكة العربية السعودية، نظراً للقيام بمد مدة العروض التمويلية للسيارات من خلال بنك الراجحي، مما أدى لوفد الكثير من الأشخاص للحصول على سيارة لاندكروز لعام 2021، وبالتقسيط المريح وبهامش ربح متناسب من خلال بنك الراجحي على كل من ينطبق عليه الشروط والأحكام السهلة والبسيطة بالسداد بأفضل الأسعار تتناسب مع التقنيات الحديثة الموجودة في السيارة ونحن اليوم سوف نعرض لكم أبرزعروض واسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 تقسيط مصرف الراجحي في السعودية تابعوا معنا الان.

أجدد عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر الحديثة 2021 من الراجحي

يحمل مصرف الراجحي الكثير الكثير من المميزات، من أهمها التقسيط دون الحاجة لصرف الدفعة الأولى، كما أن الأقساط تضم دون دفع مصاريف أو رسوم إدارية من خلال البنك الذي تشمل القسط الأول للعملاء الكرام، أما إذا كان القسط الشهري أقل من 1500 ريال سعودي بشكل شهري، لذا يوجد الكثير من السيارات التي يطرحها البنك بأنظمة سداد متنوعة تبدأ من 1000 ريال سعودي أو أقل من ذلك، مع اختلاف الربح السنوي على حسب السيارة المختارة ونوعه وأيضاً طبقاً للحالة المادية للعميل مع ضمان تحويل الراتب لمصرف الراجحي، فقد تصل لهامش الربح السنوي قد تصل إلى 4.5% للكثير من الموديلات من الممكن أن تصل إلى 8% في الكثير من الأحيان.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2021

جاءت السيارة بطراز جديد يحمل العديد من التقنيات الحديثة والقدرات الهائلة وبسعة محرك تبدأ من 4.0 لتر، ومزود بحوالي 6 أسطوانات وبقوة حصان تقدر 271 حصان بالموديلات، كما أن السيارة مزودة بصمام شاحن هواء تيربو بالموديلات الديزل، أما بالنسبة لسيارة لاندكروزر لعام 2021 مزودو بمحرك 5.7 سعة لتر وبحوالي 8 اسطوانات، وبقوة حصان 362 حصان، ويقوم البنك بتمويلها دون الحاجة لدفعة أولى، وبمعدل نسبة سنوية من خلال التأمين الشامل قد يصل إلى 6.8 وبفترة سداد قد تصل إلى 60 شهر، وبقيمة قسط شهري تصل إلى 2.910 ريال سعودي، وعلى أن ربح الدفعة الأخيرة 40% من قيمة السيارة.