مرسيدس تكشف عن نماذج جديدة من سيارات E

كشفت شركة مرسيدس الألمانية، عن عدد من سياراتها الجديدة ضمن فئة السيارات E الشهيرة في المملكة المتحدة، وتختلف السيارات المعلن عنها لجهة المحرك وباقي التجهيزات، مع إتاحة خيارات لطلب خيارات إضافية أخرى.

نماذج جديدة من سيارات مرسيدس E

وأعلنت الشركة عن سيارة E 200 التي تأتي بمحرك بنزين سعة 2 لتر يولد 197 حصانًا، أما طراز E 450 4MATIC فيأتي بمحرك EQ Boostسداسي الأسطوانات سعة 3 لترات، قادر على إنتاج 367 حصانًا، بينما سيتمد طراز E 400 d 4MATICقوته من محرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات قادر على إنتاج 340 حصانًا، ويتوافر إصدار هجين هو E 300 e الذي يعمل بمحرك بنزين سعة 2 لتر مع بطارية 13.5 كيلو واط في الساعة، لتبلغ قوة السيارة 320 حصانًا.

السيارة AMG Line Premium تأتي بعجلات AMG مقاس 19 بوصة، وقفل وفتح من دون مفتاح، وكاميرا 360 درجة، والواقع المعزز MBUX.

خيارات متعددة مقابل تكلفة إضافية

وأوضحت مرسيدس أن السيارات التي تم الكشف عنها تتوافر لها خيارات متعددة مقابل تكلفة إضافية، ففي AMG Line - E 200وE 220 d تتاح عجلات AMGمقاس 18 بوصة، وهيكل AMGمع زجاج الخصوصية، ومصابيح أمامية ذكية متعددة الشعاع LED، والتحكم التلقائي في المناخ ثلاثي المناطق.