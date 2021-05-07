رسوم استخراج رخصة قيادة 2021 والأوراق المطلوبة

تتضارب الآراء بين المواطنين حول رسوم استخراج رخصة قيادة خلال عام 2021 والأوراق المطلوبة وذلك فى ظل الشروط الجديدة التي وضعها القانون لاستخراج رخصة القيادة، والبعض يرى أنها مُبالغ فيها، وأنها تختلف من وحدة مرور لأخرى لذلك، ومنعاً لهذا الجدل والتضارب فقد حدد قانون المرور الرسوم وكذلك الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج هذه الرخصة، وشدد القانون على ضرورة توافر هذه الشروط حفاظاً على سلامة المواطنين، كما شدد أيضاً على ضرورة توافر هذه الشروط عند تجديد الرخصة كل 10 سنوات.

أن لا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة القيادة عن 18 سنة.

أن يستخرج المتقدم شهادتين طبيتين عيون وباطنة، ويتم استخراجهم فى الوقت الحالي من إدارة المرور التابع لها المتقدم.

إحضار عدد 4 صورة شخصية حديثة مقاس 4 × 6.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى مع إحضار الأصل للإطلاع عليه، ويشترط أن تكون البطاقة سارية المفعول.

تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي مع إحضار الأصل أياً للإطلاع عليه.

شراء “نموذج 256 مرور” وهو طلب الحصول على رخصة قيادة وتقدمها للقسم المختص.

أن ينجح المتقدم للحصول على رخصة قيادة فى الاختبار الفني طبقاً للوائح قانون المرور الجديد.

2021

كما حددت وزارة الداخلية الرسوم المقررة لاستخراج رخصة قيادة جديدة أو تجديد رخصة القيادة القديمة وسيتم تطبيق هذه الرسوم فى جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى لا يكون هناك اختلاف فى الرسوم بين وحدات المرور بالمحافظات.

سعر حافظة أوراق خاصة برخصة القيادة 35 جنيه.

رسوم الكشف الطبي لاستخراج شهادتين باطنة وعيون قيمته 285 جنيه.

رسوم ضريبة للحصول على رخصة القيادة 615 جنيه وتشمل التأمين الإجباري ورسم تنمية موارد الدولة.

رسوم طلب الحصول على رخصة قيادة “النموذج 256” قيمته 6.5 جنيه.

سعر نموذج اختبارات الإشارات قيمته 10 جنيهات.

طابع شرطة فئة 10 جنيهات.

استمارة بيانات سعرها 105 جنيه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2021