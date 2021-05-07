10 سيارات دفع رباعي رخيصة (قوية ورائعة) تمتلك المميزات الملائمة لعصرنا الحالي مع التقنيات المتطورة بالإضافة إلى أنظمة الأمان المختلفة والتصاميم القوية، ومع الدفع الرباعي ستقوم بتوفير الراحة والمرونة والأداء المميز على الطرقات بمختلف أنواعها وينتشر هذا النوع من السيارات بين محبي القوة والإثارة.

لمن يبحث عن سيارات تعمل بالدفع الرباعي وتكون مناسبة لجميع الاستخدامات، سنقدم لكم خلال السطور التالية أفضل 10 سيارات دفع رباعي رخيصة (قوية ورائعة) لنتمكن من المقارنة بينهم واختيار الأفضل.

تأتي مع تصميم جذاب داخليًا وخارجيًا ومحرك بأربع أسطوانات مع سعة 2500 CC يعطي قوة 170 حصان بالإضافة إلى ناقل أوتوماتيكي للحركة من نوع CVT، تتميز السيارة بالمقصورة الأنيقة والراحة والأمان مع مساحة كبيرة للتحميل واستهلاك أقل للوقود والسلامة والأمان لجميع الركاب.

تتوفر تلك السيارة مع خيارين للمحرك يأتي الأول بأربع أسطوانات مع سعة 1600 CC وتعطي قوة 130 حصان و3600 لفة خلال الدقيقة، ومزودة بناقل أوتوماتيكي للحركة من 6 سرعات.

تبلغ فترة تسارعها من السكون إلى 100 كيلو متر في 11.6 ثانية، وأقصى سرعة لها 186 كيلو متر في الساعة، ومعدل استهلاك الوقود يبلغ 8.8 في كل 100 كيلو متر.

والمحرك الثاني يأتي مع تيربو لتصل لترتفع قدرته إلى 175 حصان و1500 لفة خلال الدقيقة، وناقل أوتوماتيكي للحركة مزود بـ 7 سرعات، ويصل وقت تسارعها من الثبات وحتى 100 كيلو متر إلى 9.1 ثانية، وأقصى سرعة لها 200 كيلو متر واستهلاكها للوقود 7.5 لكل 100 كيلو متر.

تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات يعطي 182 حصان وناقل أوتوماتيكي للحركة مع أنظمة الأمان المتنوعة وتسارع سلس وفي أسرع وقت، ولذلك انضمت إلى قائمة أفضل 10 سيارات دفع رباعي رخيصة (قوية ورائعة).

تأتي جميع فئات تلك السيارة بمحرك سعته 2000 CC مع أربع أسطوانات ليعطي 184 حصان وعزم 221 لفة، وتستهلك السيارة جالون واحد في كل 22 ميل في المدن ونفس الكمية لكل 29 ميل للطرق السريعة.

تعتمد تلك السيارة على محرك مزود بأربع أسطوانات مع سعة 2500 CC بقوة 2.3 حصان وعزم 243 نيوتن متر، وناقل أوتوماتيكي للحركة بثماني سرعات مع نظام الدفع الرباعي.

من السيارات ذات الدفع الرباعي التي تأتي بفئتين الأولى مزودة بمحرك مع تيربو مع أربع أسطوانات سعته 1500 CC وقوة تصل إلى 170 حصان والفئة الثانية بسعة 2000 CC مع قوة 252 حصان.

تتميز إصدارات شركة فورد الأمريكية بالقوة والتميز وخاصة تلك السيارة التي تأتي بمحركان يأتي الأول مع ثلاث أسطوانات بسعة 1500 CC مع قوة 181 حصان والمحرك الثاني بسعة 2000 CC مع قوة 250 حصان.

توفر كيا تلك الفئة مع محركين مع أربع أسطوانات وسعة الأساسي 2400 CC تعطي قوة 181 حصان والمحرك الثاني مع تربو سعته 2000 CC بقوة 140 حصان.

يمكن اختيار واحدة من الخيارات التي توفرها الشركة لتلك السيارة وتبلغ قوة المحرك الأول 187 حصان والثاني 227 حصان والثالث تيربو 168 حصان مع ناقل أوتوماتيكي بست سرعات.

تم إنقاص عدد المحركات في تلك السيارة لتكون بمحرك واحد فقط تيربو مع أربع أسطوانات بسعة تصل إلى 1500 CC وبقوة 190 حصان.

وبهذا نكون قد تناولنا أفضل 10 سيارات دفع رباعي رخيصة (قوية ورائعة) مع بيان أنواعها ومميزاتها وقدرتها على الطرقات بالإضافة إلى سعة المحركات واستهلاك الوقود، وهو ما يرغب في معرفته الكثيرون حتى يختاروا الأفضل منهم.