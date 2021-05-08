فولكس فاغن تاوس الأفضل في استهلاك الوقود على الطرق السريعة

كشفت شركة فولكس فاغن النقاب عن بيانات كفاءة استهلاك الوقود في سيارتها الجديدة تاوس 2022، وسيبدأ بطرح السيارة للبيع خلال الصيف الحالي، وستكون متاحة في فئة واحدة من حيث المحرك وهو بسعة 1.5 لتر ويحتوي على 4 اسطوانات بقوة 158 حصاناً، مع ناقل حركة آلي يعطي ثماني سرعات.

طرح فولكس فاغن تاوس في صيف 2021

المحرك الصغير للسيارة استفاد من الهندسة المتغيرة للشحن التوربيني للحصول على أفضل أداء مع أقل استهلاك للوقود، ووفق بيانات إدارة الحماية البيئية الأمريكية فإن السيارة ذات الجر الأمامي فولكس فاغن تاوس تستهلك جالون بنزين لكل 28 ميلا داخل المدن ولكل 36 ميلاً على الطرق السريعة ولكل 31 ميلاً عند الجمع بين السير داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

فولكس فاغن تاوس الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

وقالت تقارير متخصصة إن هذه الأرقام تضع السيارة تاوس على رأس قائمة الأفضل في فئتها من حيث كفاءة استهلاك الوقود على الطرق السريعة، لأنها تتفوق بوضوح على السيارة نيسان كيكس، والسيارة هوندا إتش.آر-في، والسيارة هيونداي فينو، وكذلك كيا سول.