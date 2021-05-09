طرح رنج روفر فيلار 2021 فئة S بتحديثات جديدة وسعر مناسب للغاية من الوكيل، وصلت مؤخراً سيارة لاند روفر فيلار الجديدة فئة S مع إضافات جديدة على السيارة الرياضية الأِشهر حول العالم، والتي بدأ أول إصدار لها اعتباراً من سبعينات القرن الماضي، تعددت الأنواع والموديلات التي قدمتها لاند روفر ومنها سبورت وإيفوك، إلا أن فيلار هي المُفضلة لدى الكثير من عشاق السيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي، لذا نتحدث اليوم بشكل مفصل عن الإصدار الجديد من رنج روفر فيلار فئة S، مع توضيح التعديلات الجديدة في السيارة وسعرها الرسمي بعد طرحها مؤخراً بالسعودية.

سعر ومواصفات رنج روفر فيلار 2021 فئة S

رنج روفر موديل 2021 فئة فيلار S السيارة الشهيرة والمرغوبة لدى الجميع، تتميز بمُحرك 4 سلندر 2000 سي سي تيربو بقوة 250 حصان والعزم 365 نيوتن.متر، قير السيارة أوتوماتيك بثمانية سرعات بنظام دفع رباعي ذكي بتغييرات جديدة عن الموديل السابق 2020، ووقد تضمنت التعديلات الجديدة على لاند روفر تغيُر في شكل القير مع تغيير حجم الشاشة مع إضافة 4 كاميرات محيطية، جنوط السيارة تأتي بحجم 20 إنش مع شبك أمامي متميز، تتوفر سيارة رنج روفر فيلار 2021 فئة S بسعر 22 ألف 250 دينار ما يُعادل 276 ألف 122 ريال، شامل الضريبة والضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر أيهما أقرب.

مواصفات لاند روفر فيلار الداخلية والخارجية

تتميز السيارة بإضاءات FULL LED أمامية مع LED نهاري وحساسات أمامية وحساسات خلفية وأوتو بارك، إضافة إلى سقف بانورامي ولكن بدون فتحة والتي تتميز بها الفئة الأعلى، الإضاءات الخلفية أيضا FULL LED مع إكصدام خلفي وأمامي بشكل فخم ورائع وشنطة كهربائية ذو مساحة متسعة من الداخل، ودخول رنج روفر فيلار فئة S ذكي على جميع الأبواب مع التحكم AUTO في الزجاج بالكامل، بالإَضافة إلى مرأة زجاجية تماماً بها إشارات مع خاصية الطي، مع مقاعد جلدية باللون البيج والتحكم كهربائي بمقعد السائق.

التغيير في لاند روفر الجديدة مُلاحظ بالشاشة التي تأتي بحجم 12.3 إنش وهو أكبر من الموديل السابق مع تغير شكل القير أيضا، السيارة تتميز بأنوار مُحيطية مختلفة والمقود مكسي بالجلد وتستطيع عن طريقه التحكم في مُثبت السرعة والنظام الصوتي.كما تأتي السيارة بشاشة أُخرى للتحكم في نظام الشاشة بشكل عام والتكييف وإعدادات السيارة، أما الشاشة العلوية لمتابعة الأربعة كاميرات المُحيطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مقاعد الصف الثاني تحتوي على فتحات تكييف مُنفصلة ويُمكنك التحكم في التكييف من خلال مقاعد الصف الثاني، مع مسند وسطي وحامل للأكواب وإمكانية تواجد مقاعد للأطفال بسيارة رنج روفر فيلار فئة S الجديدة.