عروض سيارات رمضان في السعودية 1442

تعلن شركات السيارات والوكلاء المعتمدين كل عام عن عروض سيارات رمضان في السعودية ، بهدف تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، حيث تقدم خصومات هائلة على موديلات وأنواع مختلفة من السيارات، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط مما يزيد من إقبال العملاء على الشراء.

عروض سيارات رمضان في السعودية

تقدم شركات السيارات في المملكة العربية السعودية خصومات كبيرة على كافة فئات السيارات، بالإضافة إلى البيع بنظام التقسيط، وفيما يلي عروض بعض الشركات:

عروض شركة العيسائي

تقدم شركة العيسائي عروض هائلة عند شراء سيارة ميتسوبيشي إكسباندر، حيث يبلغ سعرها في شهر رمضان الفضيل 69 ألف و 999 ريال، كما تقدم خصم على الصيانة يقدر بـ 30%.

عروض شركة الأولى المتقدمة

تقدم الشركة عروض غير مسبوقة على أسعار السيارات، حيث توفر سيارة BYD الصينية بالتقسيط بدون سداد مقدم.

عروض إم جي السعودية

يقدم وكيل سيارة إم جي عروض على السيارات في شهر رمضان المبارك، بدون سداد دفعة مقدم أو مصاريف إدارية، وتتمثل الأقساط الشهرية في التالي:

سعر سيارة إم جي 6 يبلغ 1123 ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة إم جي 5 767 ريال.

سيارة m6 rx8 بسعر 1554 ريال شهريًا.

يبلغ القسط الشهري لسيارة سيارة m6 rx5 1064 ريال.

عروض سيارات رمضان في السعودية مجموعة محمد يوسف ناغي

أعلنت شركة الناغي لفي المملكة العربية السعودية عن عروض كبيرة على القسط الشهري لسيارات هيونداي موديل 2021، والتي تتمثل في النحو التالي:

يبلغ قسط سيارات هيونداي كونا 1099 ريال شهريًا.

سيارات هيونداي النترا بقسط شهري 989 ريال.

يقدر قسط سيارات هيونداي اكسنت بـ 799 ريال سعودي.

يبلغ قسط سيارات هيونداي سوناتا 1299 ريال شهريًا.

بذلك نكون قد قدمنا كافة عروض سيارات رمضان في السعودية لهذا العام، نتمنى أن ينال المقال إعجاب متابعي موقع ثقفني الكرام، وانتظرونا في مقالات جديدة قريبًا.