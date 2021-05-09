 عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021ب1000ريال وأسعار ومواصفات السيارة

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل، تصنف سيارات تويتا لاند كروزر م فئة السيارات الرباعية الكبيرة والفاخرة؛ لاحتوائها على مقاعد فسيحه ومحرك قوي، وتعتبر سيارة تويتا لاند كروزر لها عدة استخدامات فتستخدم كسيارة رياضية، وعملية أيضًا، فهي لديها الكثير من المحبين لها والمعجبين بها، وفي ذلك المقال سنريكم عروض تقسيط سيارة تويتا لاند كروزر ديزل 2021ب1000ريال ومواصفات ومميزات السيارة.

عروض تقسيط سيارة تويتا لاند كروزر

قامت شركت تويتا بعمل عرض لتقسيط سعر السيارة وبدأت هذا العرض من يوم 1مارس 2021ونهايته عند 30يونيو المقبل.

وهذا العرض متاح للأفراد فقط .

كمان أن هذا العرض لا يمك للشركات الحصول عليه والصيانة الدورية متاحة مجاناً في عرض التقسيط .

قد تصل مدة تقسيط سيارة تويتا لاند كروزر إلى ثلاثة سنوات .

إلى ثلاثة سنوات . وان نظام التقسيط هو أن يدفع الشخص المتقدم للقسط نصف سعر السيارة .

ويتم تحديد قيمة القسط الذي يسدده العميل حوالى 60 شهر .

توجد من سيارة تويوتا لاند كروز شكلين، الشكل الأول عبارة عن ثلاثة صفوف على ثمانية مقاعد، أما الشكل الثاني فإنه عبارة عن صفين والصفين بهما خمسة مقاعد.

شكلين، الشكل الأول عبارة عن ثلاثة صفوف على ثمانية مقاعد، أما الشكل الثاني فإنه عبارة عن صفين والصفين بهما خمسة مقاعد. والشكل الثاني غير متواجد في العديد من الدول، وبعيدًا عن تصميمها الرائع فمقاعدها الأمامية تريح من يجلس عليها.

وصنعت المقاعد الأمامية بشكل يناسب الركاب الكبار ويريحهم، كما يوفر للسائق رؤية واضحة وقوية للطريق.

وكما أن للمقاعد الأمامية مدفأه وتكييف.

والصف الثاني في السيارة مناسب جدًا للبالغين أيضًا ويتسع لهما، ومقاعد الصف الثاني تحتوي على مدفأة .

ولكن الصف الثالث هو اصغر صفوف السيارة وأضيقها.

ولذلك يستخدم معظم الناس الصف الثالث في وضع الأغراض، أو الأطفال، وصنعت جميع مقاعد التويوتا من الجلد.

بالنظر على سيارات لاند كروزر فإن تصميها الداخلي جيد، ولكن بالمقارنة مع منافسيها الأقوياء كمرسيدس، وبي إم دبليو، ولكن لبنائها جودة ممتازة، فيقوم الجزء الداخلي بعمل جيد لإخماد كلًا من الضوضاء أو سرعة الرياح.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر

مميزات سيارة تويتا لاند كروزر 2021

لسيارة تويتا العديد من المميزات وهذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية:

يستطيع السائق من خلال القيادة أن يقود السيارة حتى في المناطق الوعرة.

القيادة التي يقودها السائق تكون مريحة بالنسبة لتلك السيارة كبيرة الحجم.

تتميز بالكثير من المميزات القياسية.

لها محركات قوية.

أسعار سيارة تويتا لاند كروزر

سعر الموديل من موديلات السيارات يصل لسعر 207ألف ريال، أما في السعودية فيصل السعر إلى 213ريال.

أما إذا كنت تريد تقسيط سعر السيارة ل1000ريال فعليك أن تدفع بعد نصف الثمن بقليل، وبعدها تقوم بتوزيع الأقساط على 60شهرًا ، فلتسارع في الحصول على هذا العرض المميز خلال هذه الفترة.