أفضل 5 أنواع كفرات تمنح لاندكروزر أعلى أداء

يعد اختيار كفرات سيارات لاندكروزر أمرًا معقدًا، وهناك العديد من الشركات التي تعمل على إنتاج هذه القطعة وتسعى كل شركة لتقديم أفضل منتج بأقل عيوب ممكنة، وتعد هذه الأجزاء من القطع الاستهلاكية التي يجب تغييرها كل فترة بناءً على أكثر من عامل، من بين أهم هذه العوامل: مرور أربع سنوات على تاريخ الإصدار، أو السير لأكثر من 40 ألف كم، وفيما يلي أفضل أنواع الكفرات التي يمكن استعمالها على سيارات لاندكروزر اليابانية للحصول على أفضل أداء، علمًا بأن كفرات هذا الطراز من سيارات الدفع الرباعي مقاسها 18.

أفضل 5 أنواع لـ كفرات لاندكروزر

وتختلف أنواع الكفرات أو الإطارات لسيارة لاندكروزر باختلاف المهمة التي يتم شراؤها من أجلها، فهناك كفرات مخصصة للأماكن التي تمتاز بطبيعة باردة والعكس صحيح.

1- إطارات دنلوب Dunlop

تأتي إطارات دنلوب Dunlop على عرش الكفرات التي يمكن أن يتم استعمالها في سيارات الدفع الرباعي، ومن بين أبرز هذه السيارات هي سيارة تويوتا لاندكروزر اليابانية، وذلك لقدرة هذه الكفرات على تحمل الطرق الوعرة ودرجات الحرارة العالية، كما أنها يمكن أن تسير لمسافات طويلة بشكل متواصل دون ظهور أي عيوب تقربيًا.

2- بريدجستون Bridgestone لاندكروزر

تحتل كفرات بريدجستون Bridgestone اليابانية مكانة متقدمة بين الكفرات التي يمكن تركيبها في سيارات لاندكروزر، وذلك لقدرة هذه الكفرات على تحقيق تماسك قوي بينها وبين الطريق ما يؤدي إلى تحقيق معدلات أمان جيدة.

3- كفرات ميشلان Michelin

حققت كفرات ميشلان Michelin نجاحًا كبيرة في فئة سيارات الدفع الرباعي علمًا بأنها تعطي أفضل أداء لها إذا تم استعمالها على الطرق داخل المدينة، كما أنها من بين أكثر الإطارات التي تصدر صوتًا منخفضًا أثناء سيرها على الطريق وهو ما قد يكون مُحبذًا لدى الكثيرين.

4- إطارات هانكوك Hankook لسيارات لاند كروزر

تعد كفرات هانكوك Hankook من أكثر الإطارات التي تحافظ على أدائها القوي حتى مع اختلاف درجات الحرارة التي تعمل بها، كما أن هذه الإطارات تتمتع بالعمر الطويل حتى مع الاستخدام الشاق؛ ولذلك لأن المواد الداخلة في تصنيعها مواد مضادة لعوامل التلف السريع.

5- كونتيننتال Continental

تقدم كفرات كونتيننتال الألمانية أداءً متميزًا في سيارات الدفع الرباعي مثل سيارات لاندكروزر، لكنها من فئة الكفرات التي تقدم أعلى أداء لها داخل المدنية، كما أنها تعيش لفترة طويلة حتى مع الاستخدام الكثيف ولذلك لاحتوائها على مواد تقيها من التلف حتى إذا تعرضت إلى ظروف صعبة مثل تعرضها للضغط إثر مرورها على أشياء حادة كالحجارة على سبيل المثال.