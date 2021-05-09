فورد تغلق مصنعين بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية

تتجه شركة فورد الأمريكية إلى إغلاق أحد مصانعها الذي ينتج الشاحنة الخفيفة رانجر، ويتم تجهيزه لإنتاج السيارة المرتقبة برونكو في ولاية ميشيغان، لمدة أسبوعين بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

فورد تغلق مصنع ميشيغان بسبب نقص الرقائق

وقالت الشركة إنها ستغلق المصنع الموجود في منطقة واين بولاية ميشيغان اعتبارا من 17 مايو الحالي ولمدة أسبوعين، مضيفة أن خططها لطرح السيارة برونكو وهي من السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي خلال الصيف الحالي مازالت قائمة.

فورد تمدد وقف تشغيل مصانعها بسبب نقص الرقائق

في الوقت نفسه قررت الشركة تمديد وقف تشغيل مصانعها في كانساس سيتي وشيكاجو وفلات روك بسبب أزمة الرقائق، كما قررت الشركة تمديد وقف الإنتاج في مصنع هيرموسيلو بالمكسيك والذي ينتج السيارة برونكو سبورت.

خفض الإنتاج في مصانع الشاحنات الخفيفة

ووفقا لبيان الشركة، سيتم خفض الإنتاج في مصانع الشاحنات الخفيفة وعربات الفان في ولايتي أوهايو وكنتاكي الأمريكيتين.