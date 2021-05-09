تخفيض أسعار سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر أرخص سيارة اقتصادية بالسعودية

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تخفيض أسعار سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر في عرض خاص بالسعودية، انخفض سعر سيارة سوزوكي ارتيجا العائلية الاقتصادية موديل 2020 في سلسلة عروض خاصة بالمملكة بمناسبة دخول عيد الفطر، ولا شك أنها من السيارات التي تفضلها كل عائلة تبحث عن سيارة كبيرة من حيث الحجم مع إمكانيات جيدة وسعر مقبول، وهي مناسبة تماما لمن يرغب في توفير الوقود حيث تتميز ارتيجا 2020 بأنها اقتصادية موفرة في إستخدام البنزين، لذا إليكم سعر ومواصفات سيارة سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر السيارة العائلية الاقتصادية الأفضل والأرخص بالسعودية.تخفيض أسعار سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر
تم تخفيض سعر السيارة العائلية الاقتصادية الرائعة سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر ضمن عروض خاصة في الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر السيارة إلى 50 ألف ريال سعودي فقط بعد أن كان سعرها قد بلغ حوالي 56 ألف ريال، لذا فعليك اغتنام تلك الفرصة الرائعة الآن والحصول على السيارة فوراً، وتتميز ارتيجا من سوزوكي بمُحرك اقتصادي 4 سلندر سعته 1500 سي سي، مع جير أوتوماتيك ونظام دفع أمامي.مزايا سوزوكي ارتيجا 2020 الخارجية
سيارة ارتيجا ستاندر الاقتصادية ذو صرفية وقود تمنحك إمكانية المشي حتى 17.5 كيلو متر لكل لتر بنزين ونوعية البنزين 91، كما تتميز سوزوكي ارتيجا بشبك أمامي رائع من الكروم، مع كشافات ضباب خلفية وإضاءات للفرامل أسفل الجناح ومساحات للزجاج الخلفي، بالإضافة إلى شنطة متسعة من الداخل وجنوط مقاس 15 إنش، مع إشارات على المرأة الكهربائية الجانبية وحساسات خلفية وإنارة ليد خلفية، بالإضافة إلى أن كافة إضاءات السيارة LED. تتميز سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر بمواصفات أمن وسلامة عديدة منها فرامل ABS، عدد 5 أحزمة أمان، حساس كفرات متميز، عدد 2 اير باج، نظام الثبات الإلكتروني و حساس كفرات.المزايا الداخلية لسوزوكي ارتيجا 2020
تتميز ارتيجا بسبعة مقاعد ثلاثة صفوف مقاعد قماشية رمادية اللون من أفخر الأنواع، بالإضافة إلى زجاج كهربائي لكافة نوافذ السيارة وريموت للتحكم، بالإضافة إلى مرأة كهربائية جانبية مع خاصية الطي، شاشة وسطية مناسبة لمراقبة الكاميرا الخلفية، بلوتوث، عداد رحلات، ومقود سوزوكي ارتيجا مكسي جلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي وعداد الرحلات، بالإضافة إلى فتحات تكييف للمقاعد الخلفية ومنفذ USB ويمكنك طي مقاعد الصف الثاني والثالث بسهولة، مع تطعيمات كروم على كافة أنحاء سوزوكي ارتيجا موديل 2020.
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تخفيض أسعار سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر في عرض خاص بالسعودية، انخفض سعر سيارة سوزوكي ارتيجا العائلية الاقتصادية موديل 2020 في سلسلة عروض خاصة بالمملكة بمناسبة دخول عيد الفطر، ولا شك أنها من السيارات التي تفضلها كل عائلة تبحث عن سيارة كبيرة من حيث الحجم مع إمكانيات جيدة وسعر مقبول، وهي مناسبة تماما لمن يرغب في توفير الوقود حيث تتميز ارتيجا 2020 بأنها اقتصادية موفرة في إستخدام البنزين، لذا إليكم سعر ومواصفات سيارة سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر السيارة العائلية الاقتصادية الأفضل والأرخص بالسعودية.تخفيض أسعار سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر
تم تخفيض سعر السيارة العائلية الاقتصادية الرائعة سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر ضمن عروض خاصة في الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر السيارة إلى 50 ألف ريال سعودي فقط بعد أن كان سعرها قد بلغ حوالي 56 ألف ريال، لذا فعليك اغتنام تلك الفرصة الرائعة الآن والحصول على السيارة فوراً، وتتميز ارتيجا من سوزوكي بمُحرك اقتصادي 4 سلندر سعته 1500 سي سي، مع جير أوتوماتيك ونظام دفع أمامي.مزايا سوزوكي ارتيجا 2020 الخارجية
سيارة ارتيجا ستاندر الاقتصادية ذو صرفية وقود تمنحك إمكانية المشي حتى 17.5 كيلو متر لكل لتر بنزين ونوعية البنزين 91، كما تتميز سوزوكي ارتيجا بشبك أمامي رائع من الكروم، مع كشافات ضباب خلفية وإضاءات للفرامل أسفل الجناح ومساحات للزجاج الخلفي، بالإضافة إلى شنطة متسعة من الداخل وجنوط مقاس 15 إنش، مع إشارات على المرأة الكهربائية الجانبية وحساسات خلفية وإنارة ليد خلفية، بالإضافة إلى أن كافة إضاءات السيارة LED. تتميز سوزوكي ارتيجا 2020 فئة ستاندر بمواصفات أمن وسلامة عديدة منها فرامل ABS، عدد 5 أحزمة أمان، حساس كفرات متميز، عدد 2 اير باج، نظام الثبات الإلكتروني و حساس كفرات.المزايا الداخلية لسوزوكي ارتيجا 2020
تتميز ارتيجا بسبعة مقاعد ثلاثة صفوف مقاعد قماشية رمادية اللون من أفخر الأنواع، بالإضافة إلى زجاج كهربائي لكافة نوافذ السيارة وريموت للتحكم، بالإضافة إلى مرأة كهربائية جانبية مع خاصية الطي، شاشة وسطية مناسبة لمراقبة الكاميرا الخلفية، بلوتوث، عداد رحلات، ومقود سوزوكي ارتيجا مكسي جلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي وعداد الرحلات، بالإضافة إلى فتحات تكييف للمقاعد الخلفية ومنفذ USB ويمكنك طي مقاعد الصف الثاني والثالث بسهولة، مع تطعيمات كروم على كافة أنحاء سوزوكي ارتيجا موديل 2020.
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