مواعيد انتهاء عروض رمضان على هذه السيارات الجديدة في السعودية

شهد الشهر الهجري الجار طرح مكثف لـ عروض رمضان على السيارات الجديدة في السعودية، وحاول كل معرض لبيع السيارات طرح العرض الأبرز؛ حتى يتمكن من جذب المشترين، وجاءت عروض رمضان على 3 محاور، المحور الأول: كان محورًا يشمل الصيانة المجانية لما بعد البيع، واختلفت المدد باختلاف أنواع السيارة وتراوحت المدة بين عامين وعشرة أعوام، أما المحور الثاني: يشمل الأقساط حيث شهدت تخفيضات جيدة على بعض أنواع السيارات، والمحور الثالث: تضمن مقدم التعاقد وفي بعض العروض تم الإعفاء منه.

عروض رمضان التي أوشكت الانتهاء على السيارات الجديدة

هناك العديد من عروض رمضان التي تم طرحها على السيارات الجديدة في السعودية، لكن هذه العروض أوشكت على الانتهاء، لذلك عليك حسم قرارك إذا كنت ترغب في الاستفادة بالعرض، وفيما يلي مواعيد انتهاء عروض شهر رمضان على بعض أنواع السيارات الجديدة:

1- عروض رمضان على سيارات إم جي – MG

أعلن الموقع الإلكتروني لشركة سيارات إم جي موتورز- MG عن عرض على المركبات موديل 2021، وقد تتضمن العرض: الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السيارة، كما شمل عامين صيانة ما بعد البيع مجانًا، هذا بالإضافة إلى قسيمة شرائية تصل إلى 2000 ريال، وينتهي هذا العرض في 30 رمضان 1442 – 12 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكيمة.

2- تويوتا لاندكروزر V6 2021

طرحت مجموعة عبد اللطيف جميل عرض على سيارة لاندكروزر v6 2021 ويتضمن العرض 3 سنوات أو 70 ألف كيلو متر من الصيانة المجانية ما بعد البيع وينتهي هذا العرض في 31 يونيو 2021 – 19 شوال 1442.

3- عروض تمويل بعض سيارات تويوتا

تنتهي عروض مجموعة عبد اللطيف جميل على تمويل بعض السيارات التويوتا في 31 مايو 2021 19 شوال 1442، وشمل العرض طرح عدد من أنواع السيارات التويوتا مثل: يارس 2021، كورولا 2021، إنوفا 2021، راش 2021 وغيرهم بنظام التمويل على فترة سداد 60 شهر بدون مصروفات إدارية وبدون دفعة أولى وبدون دفع أول قسط.

4- المجدوعي هيونداي

طرحت شركة المجدوعي عروضًا على بعض موديلات سيارات هيونداي، وشملت هذه العروض ما يلي: صفر% هامش ربح، كما لن يتم تحصيل الدفعة الأولى، مع عدم وجود مصاريف أو روسوم إدارية، وكذلك صيانة مجانية لما بعد البيع حتى 5000 كم، وينتهي هذا العرض يوم 12 مايو 2021 – 30 رمضان 1440.