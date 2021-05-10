مواصفات سيارة جيتور X90 أحدث سيارات المملكة تعرف عليها الان

مواصفات سيارة جيتور X90 (أحدث السيارات التي قامت شركة سعيد محمد البسامي، وكيل سيارات جيتور في السعودية، اليوم بالإعلان عنها افتراضيا، عبر بث فيديو عبر القناة الرسمية للشركة، على يوتيوب وتم الكشف فيه، عن مواصفات السيارة)، هو ما شغل بال محبي السيارات بالمملكة، في الساعات القليلة الماضية، فأخذوا يتساءلون عن تفاصيل السيارة، وموعد طرحها، وسعرها; وحتى الآن، لم تعلن الشركة إلا عن مواصفات السيارة، ولكن من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، إزاحة الستار عن باقي التفاصيل الخاصة بالسيارة، في الأيام القليلة القادة. فأليكم التفاصيل الخاصة بمواصفات أحدث سيارات جيتور، تلك التي أعلن عنها منذ قليل.

مواصفات سيارة جيتور X90:

وجاءت سيارة جيتور X90 الجديدة، كامتداد وتحديث لتصميم X70، وقد صممت بأبعاد أكبر، وأداء أقوى. وجاءت السيارة بمصابيح أمامية ليد أوتوماتيكية، مع زجاج أمامي أعرض، مع وجود مرايا جانبية، يمكنك طيها بصورة كهربائية، وكذلك نظام تسخين كهربائي، كذلك جاءت السيارة بعجلات 20 بوصة، وفتحة سقف بانورامية عريضة. أما عن سعة المحرك فجاءت 1.6 لتر، مع وجود خاصية الحقن المباشر للوقود، مع شاحن توربيني بقوة 197 حصان، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 290 نيوتن، وناقل سرعات DCT أوتوماتيك لسبع سرعات، مع ذراع نقل حركة بوحي الطائرات، وشاشة داخلية LCD 12.3 بوصة، في لوحة القيادة الذكية وكمبيوتر 4.2 بوصة، ويمكن للسيارة أن تحمل السيارة 7 ركاب، وتأتي العربية بضمان 5 سنوات مع صيانة مجانية 3 سنوات. وبذلك جاءت مواصفات سيارة جيتور X90 مطابقة لأحدث المواصفات العالمية.

معلومات عن شركة جيتور للسيارات:

هي شركة صينية، تابعة لشركة شيري للسيارات، تلك التي قررت إطلاق علامة تجارية جديدة تابعة لها في 2018، واسمتها جيتور، وتم إطلاق جيتور في السعودية السنة الماضية، بالرغم من الظروف الصعبة لفيروس كورونا. وللشركة 6 فروع في السعودية، وكذلك لها 42 موزع في السعودية. واستطاعت تلك الشركة الصينية الحديثة: شركة جيتور، تحقيق رقم قياسي، فتعد أول علامة تجارية صينية، تحقق 300 ألف سيارة مبيعات، في 28 شهر، وتعرض جيبيتور سياراتها بحوالي 30 دولة، في كل من: أمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وعدة بلدان عربية مثل: الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وعمان، والعراق، وتعد السعودية أحد أهم أسواقها العالمية.