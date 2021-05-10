هوندا تعلن رسميا إطلاق سيارة N7X كروس أوفر

أعلنت شركة هوندا اليابانية بشكل رسمي عن سيارة N7X الكبيرة التي تُمهد لسيارة بسبعة مقاعد مخصصة للأسواق الآسيوي في الوقت الحاضر، وتبدو السيارة قريبة للإنتاج، حيث يُعتقد أن نسختها الإنتاجية سيتم الكشف عنها في أغسطس 2021، وستكون خليفة BR-V.

هوندا تكشف عن N7X الكبيرة

تتمتع السيارة التي تم الكشف عنها في حدث أقيم مؤخرا في إندونيسيا، بشبك أمامي بتصميم قوي، وخطوط هيكل واضحة، وأقواس عجلات بلاستيكية داكنة، وتتزين مقصورتها بالعديد من المواد عالية الجودة، والتي تعد بتقديم تجربة قيادة رائعة.

N7X توفر الراحة الفائقة والرحابة

وقالت هوندا عن السيارة: تقدم متعة هوندا المميزة لقيادة الأداء، وتوفر N7X الراحة الفائقة والرحابة لسيارة MPV مع تنوع وأسلوب سيارات الSUV، ونقلت تقارير صحفية عن اكيهيرو واتانابي ، رئيس PT Honda Prospect Motor: إن N7X هو مفهوم لكيفية أن تكون السيارة ذات 7 مقاعد، لا توفر فقط قيادة رائعة ولكن توفر أيضًا راحة البال مع الراحة الفائقة لجميع الركاب، نحن فخورون جدًا بأن يكون لدينا العرض الأول عالميًا لمفهوم N7X في إندونيسيا كمفهوم سيعيد تعريف الفئة وإثارة القيادة.