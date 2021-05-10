أفضل عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل ب 600 ريال واسعار ومواصفات السيارة

أفضل عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل600 ريال، تطلق شركة تويوتا اليابانية عدة سيارات في عام 2021 بمواصفات عالمية، حيث تقوم بتصنيع سيارات تجمع بين الرقي والجودة، وأصبحت في هذه الفترة تنافس الكثير من الماركات العالمية، لذلك نقدم لكم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 ب 600 ريال ومواصفات وأسعار السيارة.

أفضل عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل

الآن يمكنك امتلاك سيارتك المفضلة والتمتع بها من خلال التقسيط بمبلغ لا يزيد عن 600 ريال شهرياً في حالة أن الشخص سيشتري من الفئات الأولى للسيارة التي تتراوح أسعارها من 207 إلى 230 ألف ريال سعودي.، وتختلف قيمة القسط باختلاف الدفعة التي ستسدد عند شراء السيارة، وأيضًا باختلاف الفئة.

فمن المعروف أن تويوتا تطلق 11 فئة من سيارة لاند كروزر كل فئة تختلف في السعر والمواصفات، حيث تبدأ أول فئة بسعر 207 ألف ريال سعودي، ليسدد الشاري المبلغ على 60 شهر أي لمدة خمس سنوات.

يعد هذا النوع من السيارة بجميع فئاتها من أفخم السيارات التي تعمل بالدفع الرباعي.

حيث تحتوي على مساحة داخلية واسعة ومقاعد كبيرة ومريحة، السيارة مزودة بمحركV8 ، تمتاز بقيادة سلسة وسريعة.

من الداخل يوجد بها شاشة بمساحة 9 بوصة، وعدد 14 مكبر صوت، وأبوب كهربائية وفتحة سقف.

السيارة مزودة بمحرك سرعة به ثلاث خيارات، واستجابة بنزين سريعة، وأهم ما يميزسيارة لاند كروزر ديزل أنها مزودة بعوامل الأمن والسلامة، حيث تحتوي على وسادة هوائية تنتفخ عند الاصطدام والحوادث.

أنها مزودة بعوامل الأمن والسلامة، حيث تحتوي على وسادة هوائية تنتفخ عند الاصطدام والحوادث. وتعتبر من أكثر السيارات ارتكازًا واستقرارًا على الطرق خاصة الطرق المنحدرة.

موصفات تويوتا لاند كروزر ديزل 2021

تتميز شركة تويوتا اليابانية بأنها تطلق سياراتها بأسعار مميزة تناسب فئات كثيرة مقارنة بأسعار السيارات العالمية مثل مرسيدس وبي إم دبليو، وفي نفس ذات الوقت تهتم شركة تويوتا بتصنيع عالي الجودة ومواصفات عالمية.

تتراوح أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 ما بين 207 إلى 315 ألف ريال سعودي، وتختلف على حسب إمكانيات وفئات السيارة.

أسعار تويوتا لاند كروزر ديزل 2021

إذا كنت ترغب في شراء سيارة بإمكانيات عالية ومواصفات عالمية تجمع بين الفخامة والجودة ولكن لا تمتلك المال الكافي لشرائها، لقد قدمنا لكم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 ب 600 ريال ومواصفات وأسعار السيارة.