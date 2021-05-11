أفضل أنواع شامبو السيارات من أمازون السعودية بأسعار تبدأ من 65 ريالًا

يتيح موقع أمازون السعودية أنواع عديدة من شامبو السيارات، يمكنك اختيار الأفضل من بينها والبدء في استعماله؛ وذلك حتى تتخلص من عيوب غسيل السيارة والتي من أبرزها: إصابة طلاء السيارة بالبهتان، تحول مظهر المركبة الخارجي إلى الأسوأ ليبدو وكأنه قديم وغير جذاب، وكذلك انطفاء لمعته جراء الغسيل العادي بالماء والصابون، والإصابة بالخدوش الناتجة عن استعمال قطع قماشية غير مناسبة، علمًا بأن الشامبو يعمل على الحفاظ على طلاء السيارة لامعًا وجديدًا كما يعمل على حمايته من الخدوش.

أفضل أنواع شامبو السيارات على أمازون السعودية

تتحدد جودة شامبو السيارة بناءً على ثلاثة عوامل وهي كالتالي:

أولًا: تعزيز لمعان طلاء السيارة بعد استعماله بالطريقة الصحيحة بشكل ينال رضاك.

ثانيًا: احتواؤه على الشمع الذي يعمل على وقاية طلاء السيارة من الخدوش وأشعة الشمس التي قد تفقده لمعته وبريقه.

ثالثًا: الجودة مقابل السعر، واستمرار العبوة لعدد مرات يستحق الثمن المدفوع بها.

ومن بين أكثر الأنواع التي تجمع بين كل ما سبق:

1- شامبو ميجوايرز – Meguiar’s للسيارات

يتوفر هذا المنتج على موقع أمازون السعودية بسعر 125 ريالًا، شامل ضريبة القيمة المضافة ودون مصاريف الشحن، وهو يتربع على قائمة أكثر منتجات شامبو السيارات جودةً وفعاليةً وحفاظًا على لمعان طلاء السيارة، وتبلغ سعة عبوة المنظف 1.4 لتر.

2- شامبو ماكس باور – POWER MAX من على أمازون السعودية

يتواجد هذا المنتج على موقع أمازون السعودية بسعر 65 ريالًا، شامل ضريبة القيمة المضافة وبدون مصاريف الشحن، ويقدم هذا الشامبو أداءً رائعًا في التخلص من الأوساخ على سطح السيارة الخارجي دون ترك أي آثار خدوش أو خربشة، وتبلغ سعة عبوة المنظف 2.95 لتر.

3- شامبو كارتشر – karcher للسيارات

يطرح أمازون السعودية هذا المنتج بسعر 76 ريالًا، شامل ضريبة القيمة المضافة ودون مصاريف الشحن، ويحل هذا الشامبو مشكلة الخدوش التي تحدث نتيجة غسيل السيارات بطريقة خاطئة؛ وذلك لأنه معد للتعامل مع الأسطح المطلية الحساسة، وتبلغ سعة العبوة 5 لتر.

نصائح عامة: لا يمكن مطلقًا غسل السيارة وهي ساخنة، ويجب استعمال مناشف المايكروفايبر مع الشامبو للحصول على أقصى استفادة ممكنة.