أرامكو تعلن تحديث أسعار البنزين في السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن أسعار البنزين المحدثة الجديدة، وفق المراجعة الدورية الشهرية، وسيبدأ العمل بالأسعار الجديدة للبنزين في عموم مناطق المملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم الثلاثاء، 11 مايو 2021.

أسعار الوقود الجديدة في السعودية

بنزين 91 : 2.08 ريال لكل لتر بدلاً من 1.99 ريال بنزين 95 : 2.23 ريال لكل لتر بدلاً من 2.13 ريال. الديزل : 0.52 ريال لكل لتر بدون تغيير.

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدورية الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي على أن يبدأ التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.

يذكر أن أسعار البنزين الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%، مع استمرارها حتى الإعلان عن تحديثها في 10 يونيو 2021.