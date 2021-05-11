مازدا تقدم الموديل الجديد من سيارتها الرياضية CX-5

أعلنت شركة مازدا اليابانية بشكل رسمي عن الموديل الجديد من سيارتها CX-5، المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.

وأوضحت مازدا أن السيارة الجديدة تتوفر لها باقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 150 إلى 194 حصان، كما يتوفر من السيارة نسخ الدفع الرباعي.

تجهيزات إضافية في سيارات CX-5 الرياضية

وأضافت الشركة اليابانية إلى المقصورة شاشة لمسية مركزية بقياسات تصل إلى 25ر10 بوصة، مع خاصية دمج الهواتف الذكية، كما يتوفر للسيارة مجموعة من التجهيزات الإضافية مثل الراديو الرقمي، والكاميرا 360 درجة، ونظام الملاحة المطور.

منافسة منتظرة مع فولكس فاغن وهوندا

سيارة CX-5 ستكون المنافس الأبرز لسيارات فولكس فاغن تيجوان، وهوندا CR-V، وطرحت مازدا في 2021 أحدث نسخة من CX-5، ضمن فئات "كومباكت كروس أوفر".