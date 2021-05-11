صور افخم سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل 2021 بالمواصفات والاسعار في السعودية

صورافخم سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل 2021 بالمواصفات والاسعارالتي تتميز بالدفع الرباعي من النوع الفاخر فضلاً عن التصميم الخارجي لها بالشكل الجديد لها لعام 2021 الذي قد تم تصميمه ليكون أكثر فخامة وأناقة إلى جانب أنها من بين السيارات الرياضية المتميزة في استخداماتها الكثيرة، مما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون في الوقت الحالي عن سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل بالمواصفات والاسعار في السعودية، بعد أن حققت صيت واسع في المملكة قبل أن تنتشر أصبح يرغب العديد من الشباب من امتلاكها.

تداول الكثير من الأسئلة من أجل التعرف على ما تحمله السيارة من مزايا حيث أنها مجهزة بالكثير من المعدات التي تجعلها ذات أداء قوي وسريع لأنها تتميز بسرعتين للنقل وذات محرك بقياس قوة 381 حصان الذي يجعلها تتحرك بقوة، وبسعة لتر 5.7 لتر، كما أن السيارة مزودة بميزة الدفع الرباعي، وبقدرة سحب تتعدى 8100 رطل، وتتمكن من الاتصال بالبلوتوث بكل سهولة وراديو قياسي للأقمار الصناعية، ويوجد بها نظام مرهف للمقاعد الخلفية ومزودة بسماعات للرأس اللاسلكية ويوجد بها شاشتين عرض بسعة 1.6 بوصة مع وضوح للصورة بجودة عالية، وتحمل فرملة للطوارئ بشكل تلقائي وتحذير للاصطدام الأمامي والكثير من الإمكانيات التي لا حصر لها، مما جعل السيارة تتنافس بقوة مع الكثير من موديلات السيارات لعام 2021 عند القيام بعمل مقارنة معهم تفوز هي بالنهاية.

كافة الأسعار التي نسردها لكم شاملة الضريبة المضافة بقيمة 5% ولكن لا يضاف لها أي رسوم للتسجيل أو أقساط التأمين:

تتوفر سيارة لاندركرزور ديزل بسعر 211,470 ريال سعودي، في حين أن سيارة كيو 7 لعام 2021 303.600 ريال سعودي، وأيضاً سيارة جيب جراند شيروكي متوفرة بسعر 150.150 ريال سعودي، أما سيارة GXR1 Diesel. السعر 229.425 ريال سعودي، وسيارة GXR1 V6. السعر 207. 345 ريال سعودي، وجاء سعر سيارة GXR2 Plus V6. السعر 236.900 ريال سعودي، والجدير بالذكر أن الكثير من البنوك والشركات أتاحت فرصة هائلة للكثير من الشباب الذين يرغبون في امتلاك السيارة بالتقسيط المريح وبطرق سداد متنوعة.