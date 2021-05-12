عروض مجانية من شركة مرسيدس Mercedes على بعض الموديلات

تقدم شركة مرسيدس عروضًا مجانية على فحص بعض موديلات السيارة الفاخرة، من خلال وكيلها في السعودية، شركة الجفالي، وتعد سيارات مرسيدس بنز Mercedes-Benz واحدة من أكثر السيارات ارتفاعًا في أسعار الصيانات الدورية للموديلات الحديثة، وتقدر أسعار الصيانات الدورية السنوية لبعض الموديلات الحديثة حول العالم مثل c300 و GLS 63 ما بين الـ 1800 دولار أمريكي والـ 2000 دولار أمريكي تقريبًا، وتنصح الشركة الألمانية دائمًا ملاك سيارتها بالحصول على صيانتها الدورية في المراكز التي تشرف عليها الشركة بنفسها؛ ولذلك لأن طريقة صياناتها تختلف عن أي نوع آخر من السيارات الأخرى.

الموديلات المشمولة في عروض مرسيدس على الفحص المجاني

خصصت شركة مرسيدس عدد من الموديلات في السعودية بحيث يمكن فحصها مجانًا في مراكز الجفالي وكيل الشركة بالمملكة، وتشمل العروض كل الموديلات التي أصدرتها مرسيدس من عام 2017 وما يسبقه ومنها، واستثنت من العروض الموديلات التي تبدأ من عام 2018 إلى عام 2021.

عروض الصيانة من مرسيدس بعد الفحص المجاني

لم ينتهِ عرض الشركة على تقديمها الفحص المجاني على سياراتها من موديل 2017 وما يسبقه فقط، وإنما قدمت عرضًا على الصيانة وهو خصم 28 بالمئة على قطع غيار السيارة الفاخرة هذا بالإضافة إلى خصم إضافي يبلغ 20 بالمئة على أجرة اليد العاملة التي سوف تنفذ صيانة سيارتك.

متى تنتهي عروض مرسيدس على الصيانة والفحص؟

ينتهي عرض مرسيدي على الفحص المجاني على موديلاتها من 2017 وما يسبقه في نهاية العام الميلادي الجاري 2021 – 1442 هجري، وتنتهي أيضًا عروض الخصم على الصيانة والخصم على اجرة اليد العاملة في نفس التوقيت، ويمكن الاستفادة بالعرض خلال الـ 7 أشهر المتبقية منه عن طريق زيارة أحد فروع الجفالي المتواجدة بالسعودية.

مزايا إضافية

يمكنك الاستفادة بعدد من المزايا الإضافية عند صيانة سيارتك المرسيدس في أحد المراكز التابعة لوكيل السيارة الفاخرة في المملكة العربية السعودية، ومنها: فحص نهائي قبل استلام صاحب السيارة لسيارته للتأكد من أمان سيرها الكامل على الطريق، وتنظيف السيارة داخليًا وخارجيًا لإزالة أي آثار أعمال الفحص والصيانة.