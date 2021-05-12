مزايا جنوط سيارة تويوتا لاندكروزر Land Cruiser 2021 الجديدة وعيوبها

طرحت شركة تويوتا ووكيلها في السعودية عبداللطيف جميل، سيارتها لاندكروزر الجديدة بأربع جنوط اسبور مصنوعة من الألومنيوم بقياس 20 بوصة، وهناك عدد من المزايا التي دفعت الشركة العالمية لاستعمال هذا النوع من الجنوط، لكن هذه المزايا جاءت بالطبع على حساب خسارة بعد مميزات الجنوط العادية المصنوعة من الحديد، وهناك عدد من الأدوار المهمة لجنوط السيارة أثناء القيادة، ومن أبرزها كونها أحد أهم خطوط الدفاع الأولى عن السيارة تجاه المطبات أو الحفر والنقر على الطريق، كما تعمل على منع نقل تأثير التعرض للمطبات الوعرة أو ما شابه داخل صالون السيارة.

مزايا جنوط الألومنيوم في سيارات لاندكروزر 2021

هناك عدد من المزايا الكبيرة التي تتحقق باستعمال الجنوط المصنوعة من الألومنيوم وهذا هو ما دفع شركة تويوتا إلى استعمالها في لاندكروزر 2021 ومن بين هذه المزايا:

1- اللياقة

تتعامل جنوط هذه السيارة مع المطبات الوعرة وتمنع تسرب تأثيرها نسبيًا للركاب في الصالون وذلك لأن الجنوط الألومنيوم خفيفة الوزن بالمقارنة مع نظيرتها من الحديد.

2- الوقود

يؤدي استعمال جنوط الألومنيوم إلى التخفيض في استهلاك الوقود، ويعد ذلك ميزة إضافية على وزنها الخفيف نسبيًا عن الجنوط الحديد أو الجنوط العادية.

3- الأداء

تساعد الجنوط الألومنيوم على الحفاظ على أجزاء العفشة من التعرض للتلف سريعًا، ولذلك لأنها تنقل تأثير تعرض السيارة للمطبات الوعرة بوتيرة أخف من نظريتها المصنوعة من الحديد، كما أنها تؤدي إلى سرعة الانطلاقة الأولى للسيارة، هذا بالإضافة إلى منح ميزة التحكم في رفع السيارة وخفضها وهو ما يمنح أمانًا أكثر عن استعمالها.

4- المظهر

يعد مظهر الجنوط الألومنيوم أو الاسبور أكثر جذابة وجمال من الجنوط العادية المصنوعة من الحديد، كما أن هذا المظهر يتشارك مع أناقة تصميم لاندكروزر 2021 في إظهار السيارة بشكل فخم وخلاب.

عيوب جنوط الألومنيوم في سيارات لاندكروزر 2021

1- التكلفة، يعد ارتفاع ثمن الجنوط الألومنيوم من أكثر العيوب التي تلاحق هذا النوع من الجنوط.

2- الأداء، قد تختفي ميزة التقليل من صرفية الوقود إذا تعرضت الجنوط الألومنيوم لأي مشكلة ناتجة عن تعرضها لمطب وعر.

3- نوعية الاستخدام، يمكنك القول بأن الجنوط الاسبور أو الألومنيوم ستصبح الأفضل إذا تم استعمالها على الطرق الخالية من المطبات الوعرة، لكنها قد تفقد هذه الميزة نوعيًا أمام الجنوط العادية المصنوعة الحديد إذا تم استعمالها في طرق بها العديد من المطبات والنقر.

ملحوظة: حافظ على جنوط سيارتك الاسبور أو الألومنيوم عند طريق الانتباه للمطبات اثناء القيادة ومحاولة تفاديها، كما يساعد تقليل السرعة قبل المطب على زيادة عمر الجنوط الألومنيوم الافتراضي.