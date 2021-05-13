مرسيدس ، كما قلنا من قبل عن الفروق ما بين عربة مرسيدس و أودي و بي ام دابليو ، و تحدثنا من قبل عن عربة لكزس الجديدة بإصدارها الحديث ، ففي تلك المقالة سوف نتحدث عن مرسيدس الفئة الجديدة و هي فئة مايباخ إس كلاس S680 و هي تعتبر الأحدث و الأكثر فخامة في مجال السيارات و لكي تعلم عزيزي القارئ أكثر تابعنا في المقال التالي. مرسيدس مايباخ إس كلاس و مواصفاتها المعلنة على الموقع الإعلامي لشركة دايملر التي تمتلك مرسيدس كشفت عن فئة مايباخ إس كلاس S680 حيث أنها قالت أنها تمتلك محرك V12

تصميم و طلاء سيارة مرسيدس مايباخ إس كلاس الجديدة حسب الشركة لم يتغير عن نسخة V8 التي تم تدشينها في شهر نوفمبر الماضي و لكن ستتميز بجنوط أكثر وأجمل أناقة بالإضافة أنه تم إضافة الشعارات لتمييز الفئة التي هي ل V12 و S680

لم تؤكد مرسيدس أرقام أو توقعات الأداء بشكل رسمي من الموقع و لكن أغلب ما يتم توقعه تقول و تشير إلى أن المحرك يتمتع بقوة تعادل أو تتعدى ال600 حصان

كما أن عزم الدوران كما تشير التكهنات انه يقترب من 1000 نيوتن لكل متر

كما انه من التكهنات المتداولة أن مرسيدس مايباخ إس كلاس سوف تكون بنسخة و نظام دفع كلي 4Matic و ذلك في أول مرة السعر المتوقع و تكهنات المتخصصين أما بالنسبة للأسعار فقد قالت الشركة أنها سوف تعلن عن الأسعار لاحقا و لكن يتوقع أنها سوف تتجاوز حاجز ال 200,000 دولار بما يعادل (751,000 ريال)

من المتوقع أن تأتي السيارة بقاعدة عجلات أطول ب7.1 إنش لكي توفر مساحة داخلية أكثر وسع و رحابة و ذلك بالإضافة إلى أنها تتمتع بمميزات و خصائص للتهوية و التدفئة في الأذرع و ألواح الأبواب

شاشة مركزية في العربة بمقاس 12.8 بوصة و بها لوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة و شاشات ترفيهية في المقاعد الخلفية 11.6 بوصة.

أما بالنسبة للتصميم الخارجي فمن المتوقع أن يكون بها شبك أمامي و زخرفات في مختلف الأنحاء و في النهاية نرجو أن تكون تلك المقالة قد نالت إعجابكم و أفادتكم. مرسيدس مايباخ إس كلاس و مواصفاتها المعلنةالسعر المتوقع و تكهنات المتخصصين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرسيدس مايباخ إس كلاس V12 الجديدة و مواصفاتها المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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