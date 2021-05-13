أول يوم عمل بمعارض السيارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021

يحرص الكثيرون من المواطنين في السعودية على معرفة تواريخ عودة العمل في معارض السيارات بعد إجازة عيد الفطر التي أقرتها المملكة والتي تبدأ إجازة عيد الفطر في السعودية من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 و 30 رمضان 1442 وتنتهي يوم 16 مايو 2021 4 شوال 1442، ويأتي حرص الكثيرون على متابعة مواعيد عمل معارض السيارات؛ حتى يضمنوا وجود الخدمة المرادة، وقد يرغب البعض في استغلال أيام عطلة عيد الفطر لشراء سيارة جديدة أو لتصليح أعطال سيارته الحالية.

مواعيد عمل معارض السيارات بعد إجازة عيد الفطر 2021 1- لامبورجيني Lamborghini

أعلنت لامبروجيني Lamborghini السعودية أنه سيتم إغلاق معارضها خلال أيام العيد على أن تعاود العمل يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 6 شوال 1442 هجريًا.

2- أودي Audi

أكدت معارض سيارات أودي Audi في المملكة العربية السعودية إغلاق أبوابها أمام الجمهور أيام العيد على أن تستأنف العمل يوم الثلاثاء 18 مايو 2021 6 شوال 1442 هجريًا.

3- بيجو Peugeot

هنأت شركة المجدوعي، وكيل بيجو Peugeot في السعودية، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر، مؤكدة على أنها ستعود للعمل يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021 5 شوال 1442 هجريًا.

4- مواعيد عمل معارض تويوتا Toyota بعد إجازة عيد الفطر

أوضحت شركة تويوتا Toyota السعودية، ووكيلها عبداللطيف جميل، أنها لن تغلق أبوابها في جميع أيام عيد لعام 1442، مشيرة إلى أنها ستستقبل ضيوفها أثناء أيام عطلة عيد الفطر، وتحديدًا في أيام 12 و 16 و17 مايو 2021.

5- نيسان Nissan

أعلنت شركة نيسان Nissan، ووكيلها في السعودية بترومين، أنها ستعاود العمل بعد عيد الفطر المبارك لعام 1442 في يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021 4 شوال 1442.