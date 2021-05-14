تويوتا تبدأ من 7 ألاف ريال وأرخص السيارات المستعملة بحراج مكة الجديد اغتنم الفرصة الآن

تويوتا تبدأ من 7 ألاف ريال وأرخص السيارات المستعملة في حراج مكة الجديد، اغتنم الفرصة الآن واحصل على سيارة مستعملة حالتها ممتازة وبسعر رخيص، فسوف تجد ضالتك بالتأكيد في حراج مكة للسيارات؛ لما يضمه من مجموعة كبيرة ومتنوعة من مختلف الموديلات، خاصة بعد التخفيضات الكبيرة التي تشهدها الأسعار من قبل أصحاب السيارات في الأيام الأخيرة، لذا نتناول اليوم عروض الحراج الجديد في مكة المكرمة على سيارات تويوتا مستعمل، بالاضافة إلى عدة سيارات أُخرى بأسعار رخيصة وفي متناول الجميع لمن يرغب في شراء سيارة مستعملة.

أرخص السيارات المستعملة بحراج مكة الجديد

تتوفر سيارة تويوتا كورولا فئة XLI موديل 2009 بيضاء اللون ممشاها 900 ألف كيلو متر، قير عادي وماكينة 1600 سي سي مقاعد جلدية مزيج بين الأحمر والأسود وقد وصل سوم السيارة إلى 7000 ريال، كما تتوفر في حراج مكة كذلك سيارة تويوتا كورولا فضية اللون موديل 2016 وقد تجاوز ممشى السيارة 200 ألف كيلو متر وقد وصل سوم السيارة إلى 25 ألف ريال، السيارة بقير أوتوماتيكي وهي بحالة ممتازة للغاية.

ولمن يبحث عن سيارات هيونداي توافرت سيارة أكسنت مستعمل موديل 2017 فضية اللون ممشاها 150 ألف كيلو متر، القير أوتوماتيكي وقد وصل سوم السيارة إلى 21 ألف و500 ريال، كما تتوفر سيارة يوكون فئة SLE موديل 2015 حمراء اللون بقير أوتوماتيك وقد وصل سومها إلى 74 ألف و 500 ريال بحالة ممتازة، وتتوفر أيضا نيسان باث فندر فئة LE موديل 2013 قير أوتوماتيك فضية اللون بحالة ممتازة والسعر المطلوب 12 ألف ريال.

أحدث سيارات مستعملة بأرخص الأسعار

ونعود مرة أخرى إلى علامة تويوتا حيث تواجدت انوفا مستعمل موديل 2013 بيضاء اللون ممشاها 380 ألف ريال، القير أوتوماتيك وقد وصل سوم السيارة إلى 13 ألف ريال، كما تتوفر تويوتا كامري موديل 2001 قير عادي فضية اللون وقد تجاوز ممشى السيارة 800 ألف كيلو متر والمبلغ المطلوب 10 ألاف ريال بمُكيف وحالة ممتازة وقير عادي.

تتوفر كذلك في الجراح الجديد بمكة سيارة تيبو مستعمل موديل 2014 فئة LT لون كريمي وقد تجاوز ممشى السيارة 160 ألف ريال، وقد وصل سوم السيارة إلى 45 ألف و500 ريال بحالة ممتازة مقاعد جلدية باللون البيج وتخشيب مميز وقير أوتوماتيك، كما تتوفر لدى حراج مكة المكرمة في آخر عرض لدينا اليوم تويوتا كامري مستعمل موديل 2016 هايبرد بيضاء اللون وقد وصل سوم السيارة إلى 35 ألف ريال سعودي.