إصدار بي إم دبليو X2 ستاندر 2021 بسعر مميز في السعودية ومواصفات غير مسبوقة، طرحت شركة BMW الألمانية سيارة جديدة من السيارات الكروس أوفر الرياضية فئة X2 ستاندر، والتي من المنتظر أن تلقى قبولاً كبيراً بين فئات الشباب على وجه الخصوص؛ لما تتمتع به من إمكانيات ممتازة ترشحها لأن تكون الأولى هذا العام بين منافسيها، لذا حديثنا اليوم عن سيارة الكروس أوفر المميزة من بي إم دبليو فئة X2 ستاندر موديل 2021 ومواصفاتها الجديدة، بالاضافة إلى سعر السيارة في السعودية.

سعر ومواصفات بي إم دبليو X2 ستاندر 2021

تم إصدار أحدث سيارات بي إم دبليو فئة ستاندر وهي X2 موديل 2021، وهي تتميز بفخامة غير مسبوقة ومواصفات رائعة وسعر مناسب، لكل عشاق الفخامة الذين يفضلون شكل لكزس UX الرائع إليك خيار أفضل وهي BMW X2، حيث تتفوق بي إم دبليو في المواصفات رغم سعر لكزس الباهظة الثمن بالمقارنة بها، وتتوفر بي إم دبليو X2 ستاندر السيارة الألمانية ذو التجميع الألماني في السعودية بسعر 137 ألف ريال.

مواصفات BMW X2 ستاندر 2021

تتميز سيارة بي إم دبليو X2 فئة ستاندر بمُحرك 2000 سي سي ماكينة 4 سلندر تيربو 1 ( توين باور تيربو )، يمنحك قوة 189 حصان، مع قير أوتوماتيك بسبع سرعات تيترونيك مع نظام دفع أمامي، جنوط السيارة من الألومنيوم بمقاس 17 إنش، كما تحتوي شنطة السيارة والتي تأتي متسعة الحجم على ستارة مع منفذ طاقة وإضاءات متنوعة، صرفية وقود السيارة 17.3 كيلو متر بتقييم ممتاز والبنزين 95.

تتميز مقدمة BMW X2 بشبك أمامي تتميز به فئات X بإطارات من الكروم، بالاضافة إلى إضاءات بالكامل LED النهاري والعالي والمنخفض والإشارات كذلك، مع عدد 6 حساسات أمامية مع إشارات بالمرأة الجانبية الكهربائية التي تتميز بخاصية الطي، أما خلفية السيارة فهي تتميز بجناح خلفي وإضاءات LED خلفية وفتحتان للشكمان خلفيتان، بالإضافة إلى أربعة حساسات خلفية مع كاميرا خلفية.

المواصفات الداخلية BMW X2 ستاندر

زجاج السيارة كهربائي مع داخلية مزيج بين البيج الكريمي والأسود ومقاعد جلدية فاخرة، المقاعد بها إمكانية إيزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال مع فتحات تكييف وأُخرى للشحن خاصة بالمقاعد الخلفية، مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة وعداد الرحلات والنظام الصوتي، يتم تشغيل السيارة عبر ذر مع شاشة معلومات وسطية يمكنك من خلالها الإطلاع على الكاميرا الخلفية، وللأمن والسلامة فإن بي إم دبليو X2 ستاندر الجديدة مزودة بفرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كافرات، إير باجات أمامية وجانبية وعدد 5 أحزمة أمان.