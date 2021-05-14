مشروع السيارات الكهربائية في السعودية

السعودية تشجع المواطنين على استخدام السيارات الكهربائية، حيث تشارك العديد من الدول على شراء السيارات الكهربائية التي تزداد قوة شرائها مع مرور الوقت ومن هنا نجد أن ألمملكة العربية السعودية تخطط لتخصيص 5% من إجمالي السيارات الكهربائية المتاحة للشراء، وتضح الحكومة السعودية لوائح وقوانين جديدة بأن تكون أماكن مخصصه لشحن السيارات الكهربائية،وتوفير محطات شحن تخص هذه السيارات وقامت أيضا بتصنيف محطات الشحن الكهربائية في المستوى الأول يتضمن وقوف السيارات في مباني سكنيه والمطارات ومحطات السكك الحديد، والمستوى الثاني يتضمن مواقع المرافق التجارية ومراكز التسوق والمسارح والفنادق،يوجد أيضا مواقف سيارات للشحن الكهربائي على جانبي الشوارع التجارية والطرق الرئيسية ومحطات الوقود، كما سمحت الهيئة العامه للمواصفات والمقاييس والجودة عن السماح بالاستيراد التجاري للمركبات الكهربائية بجميع أنواعها بشرط أن تتوافر بطاريات الشحن الخاصة بكل سيارة دون التدخل البشرى، نجد أن البطارية الخاصة بالسيارة تمثل 50 % من قيمه شراء السيارة.

سيارة مر سيدس Generation EQ.

سيارة أودي E -Tron.

سيارة بي أم دابليو I3S.

ريماك C- tow.

جاكوارI-pace .

مينى كوبر.

نيسان leaf.

أنواع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعوديةمميزات شراء السيارات الكهربائية

تعتبر السيارات الكهربائية صديقة للبيئة، وتقلل من استهلال الوقود بالإضافة إلى الحد من العوادم الصادرة من السيارات وتعمل بكفاءة عاليه افضل من السيارات البنزين ولن تحتاج إلى صيانة مستمرة مثل سيارات الوقود.

عيوب شراء السيارات الكهربائية

ارتفاع اسعرها مقارنتها مع فئتها من العربيات البنزين، في حاله الإهمال من صيانتها بشكل دوري قد يؤدى إلي إلى ارتفاع أسعار صيانتها وتصبح عيوبها اكثر من مميزاتها، يوجد بعض المخاوف تتعلق ببطارية السيارة من حيث الشحن في المشاوير الطويلة.

اللوائح الخاصة بالسيارات الكهربائية

حيث أن السيارات الكهربائية تتطلب وضع علامه تميز السيارة الكهربائية من غيرها من السيارات البنزين وتضمن هذه اللوائح بتوافر دليل شامل عن السيارة للتحذير من المخاطر والتنبيهات اللازمة، وتشمل أيضا اللائحة كيفيه شحن وأنواعها المستخدمة حيث يختلف الشحن من دوله إلى اخرى، إلى أن السعودية لديها أشكال محددة لشحن السيارات الكهربائية من خلال الشحن بالتيار المتردد والتي تأخذ وقتا يصل إلى ثمن ساعات

المخالفات والعقوبات في حاله عدم تطبيق المواصفات المعتمدة

إلغاء شهادة المطابقة وشهادة التسجيل واتخاذ كافه الاجرءات مع الاهتمام ما تم تحديده من الأنظمة واللوائح لدى السلطات.