تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية

نعرض مواصفات تويوتا كامري 2021, والتي أطلقتها مؤخرا شركة تويوتا الشهيرة في تصنيع المركبات اليابانية المميزة والمنتشرة في مختلف دول ألعالم، وفي هذا السياق نتناول مواصفات سيارة toyota camry 2021 في المملكة السعودية، حيث تميزت عن سابقتها بتعديلات وإضافات جديدة، ابرزها؛ شبك أضخم وسداد أمامي مطور، مع اضافة مصابيح إضاءة خلفية تحتوي على لون مميز وجديد.

مواصفات تويوتا كامري 2021

يتميز الإصدار الجديد من “تويوتا كامري 2021” بـ 3 اصدارات للمحرك، حيث يكون الأول محرك 2500 cc بقوة 204 حصان- 4 سليندر وعزم يصل إلي 243 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك بـ 8 سرعات وتنك وقود تصل سعة إلي 60 لتر، أما المحرك الثاني فيكون هايبرد 200 cc و4 سليندر بقوة تصل إلي 212 حصان وكذلك قوة عزم 221 نيوتن متر، وناقل حركة CVT وخزان للوقود تصل سعة الإستيعابية إلي 50 لتر.

أما عن المحرك رقم ثلاثة والذي يعد الأفضل والأقوى في سيارة toyota camry 2021 هو محرك 3500 cc ستة سلندر بقوة تصل إلى 297 حصان وقوة شد تصل إلى 356 نيوتن متر، بمقال حركة 8 سرعات وتنك للوقود تصل قدرتة الاستيعابية لـ 60 لتر.

وتُتاح سيارات تويوتا كامري 2021 بجنوط 16/17/18 بوصة، كما تتاح كذلك بما يقارب عشرة ألوان خارجية منها اللون الأزرق، واللون المعدني، والاحمر، الأسود، الابيض، الجرافيتي، والفضي المعدني، وكذلك الأبيض اللؤلؤي، وأيضاً اللون المميز الأبيض بسقف لونه أسود، والأحمر الفاتح بسقف أسود.

أما عن مواصفات تويوتا كامري 2021 من الداخل، فتحتوي على شاشة ذكية عائمة، يصل قياسها من سبعة إلي تسعة بوصة، تدعم نظام آبل كاربلاي، كما يوجد بها نظام صوتي بـ تسع مكبرات للصوت، وإضافة تصميمات فريدة وسقف داخلي بانورامي في فئتي الجراندي ولومير، أما فيها يختص بأنظمة السلامة والأمان، فباتت السيارة تتحتوي على نظام يسمي بنظام “الحماية والأمان قبل التصادم”، ومثبت للسرعة، وكذلك حساسات تساعد السائق بتتبع المسارات وحساسات تحذير قبل الحد عن المسار الطبيعي والإضاءة النقية التلقائية.

أسعار سيارات Toyota Camry 2021 بالسعودية

تبدأ أسعار السيارات “تيوتا كامري” من 95,406 ريال سعودي، الأمر الذي يجعلها منافساً قوياً للعديد من الشركات المعروفة، كما تتوفر 12 نسخة “Sedan” منها، حيث يبدأ سعر البيع لـ أغلى نسخها منها بسعر 144,817 ريال سعودي. ويصل متوسط أسعار تويوتا كامري في الأسواق السعودية إلي 103,100 ريال سعودي.