هيونداي تطلق طرازين جديدين من العربات بإصدار كهربائي بالكامل

هيونداي ، تم الإعلان أو التسريب عن مواعيد لإطلاق عربات كورية جديدة تماما طراز هيونداي ايونيك 6 و عربة جينيسيس GV70 الكهربائية بعدما أطلقت الشركة في شهر نوفمبر من سنة 2020 سيارة الكروس أوفر الفخمة الجديدة جينيسيس GV90 2022 فمن المتوقع أو الذي تم إعلانه أن الإصدار القادم سوف يكون كهربائي بالكامل إليكم التفاصيل.

هيونداي و تصريحاتها

أعلنت الشركة خلال العرض التقديمي Presntation الأخير الذي يقدم به آخر ابتكاراتها عن الجدول الزمني المتوقع الذي يخص المستثمر و توقيته لإطلاق العربتين الجديدتين و لكن لم يتم تحديد تاريخا بعينه ، كما أعلنت أن العام 2022 سوف يشهد انطلاق تصميمات جديدة للسيارات و بدايتها سيارة هيونداي ايونيك 6 و جينيسيس GV70 التي تعمل بالكهرباء كليا كسيارات 202.

و ذلك في شهر أبريل الماضي في فعاليات معرض شنغهاي للسيارات 2021 و الذي تم فيه رصد نسخة تعمل بالتجريب أسفل تمويه و من المتوقع أنها ستحمل اسم الكتريفايد جي في 70 (ELECTRIFIED GV70)

كلمة الرئيس الأول لشركة هيونداي

منذ فترة ليست بطويلة تحديدا 12 شهراً كشف نائب الرئيس الأول بشركة هيونداي الذي هو السيد SangYup Lee و هو أيضا رئيس مركز التصميم العالمي للشركة أن عربة ايونيك 6 سوف تكون بمثابة النسخة الاختبارية الإنتاجية من هيونداي بروفيسي

و معنى تصريحه هذا عزيزي القارئ أن سيارة ايونيك 2032 التي سوف تنتج قادما سوف تحمل هوية تصميم تشابه عربة ايونيك 5 التي تم إطلاقها و إنتاجها خلال هذا العالم 2021 و سوف تعتمد على نفس الشاصي E-GMP

و يؤكد الجدول الزمني الذي نشرته Motor 1 أن عربة جينيسيس GV60 الكهربائية بالكامل سوف يتم إطلاقها هذا العام و بالتالي سيارة i20 CUV التي سوف تكون متوفرة في بعض الأسواق ، و كذلك سيارة Mistra EV التي تعمل بالكهرباء أيضا التي سيتم بيعها بشكل حصري في الصين.

خطط 2022

و من الخطط المعدة لسنة 2022 أيضا حسب قول نائب الرئيس الأول بالشركة الذي هو السيد SangYup Lee انه سيتم إطلاق باليسايد 2022 و لكن محدثة و سيارة سوناتا 2022 محدثة و طبعا هذا بالإضافة إلى سيارة SUV كهربائية للسوق الصيني.