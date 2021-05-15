ميني كوبر ، مواصفات السيارة الجمالية والمحركات و أسعارها في السعودية

ميني كوبر ، كما استعرضنا من قبل مواصفات هيونداي و مرسيدس و لكزس في بعض إصدارات عرباتها نستعرض في تلك المقالة مواصفات ميني كوبر و أسعارها في بعض الدول العربية و مواصفاتها الجمالية مثل الشكل و الطراز و السلاسة و أيضا مواصفاتها الفعالية مثل المحركات و غيرها تابعونا.

ميني كوبر و محركاتها

من المعروف أن شركة ميني كوبر العريقة المتخصصة في صناعة السيارات منذ وقت كبير أنها لديها خبرة واسعة و شهرة كبيرة في الأسواق العالمية و بالتحديد في منطقة الشرق الأوسط و المنطقة و ذلك بسبب التقنيات الحديثة المستخدمة فيها حيث التصميم المميز و أداء المحركات الذي ليس له مثيل تقريبا و من مواصفاته:-

هناك العديد من نسخ المحركات و لكن اشهرها محرك مكون من ثلاث أسطوانات و بسعة تصل إلى 1500 سي سي وذلك بالإضافة إلى شاحن توربيني قوي و ذلك لكي تستطيع السيارة أن تولد قوة تصل إلى 136 حصان كاملة و مع عزم دوران يصل إلى 220 نيوتن في المتر

و من خلال هذا المحرك سوف تتمكن السيارة من التسارع حتى 100 كيلو متر في الساعة وذلك في غضون 9.6 في الثانية و ذلك بسرعة قصوى تصل إلى 202 كيلو متر في الساعة

التقنية المتطورة التي سوف تجعل استهلاك البنزين يكون أقل و يصل إلى 5.5 لتر لكل 100 كيلو و ذلك في خضم الظروف الطبيعية على طرق الأسفلت الممهدة

الأمان و السلامة في الطرازات المتعددة

تم تزويد السيارة البريطانية بالأجدد من حيث وسائل الصحة و السلامة مثل:-

نظام الوسائد الهوائية المتكامل و ذلك لجميع راكبين السيارة

الفرامل الإلكترونية و ذلك يكون موجود فقط في حالات الطوارئ القصوى

يوجد بها حاسوب متطور بل نظام كامل و ذلك لمساعدة قائد السيارة

ستائر للحماية

مجهزة في قمة القيادة

اجتمعت سيارات ميني كوبر على العديد من التجهيزات مثل شاشة ترفيهية و التي من خلالها يمكن الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية جميعها ، مقود بمهام عديدة ، نظام تكييف متكامل و بالطبع المقاعد المكسوة بأحسن أنواع الجلود و أجدد أسعارها هي سعر سيارة ميني هاتش يبدأ من 154,000 ريال في السعودية و في الإمارات 156,450 ألف درهم