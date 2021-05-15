مواصفات سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 وسعرها في السعودية

مرسيدس اس كلاس 2021 ، لقد كشفت مرسيدس بنز مؤخرا عن أحدث سيارة سيدان لهذا العام وهي سيارة مرسيدس اس كلاس سيارة السيدان الفخمة المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، حيث تأتي السيارة بالكثير من المميزات التي تميزها عن السيارات الأخري، ومن أهم مميزات اس كلاس هو وجود خيارين للمحرك الهجين، كما يوجد أيضا شاشة لمس مركزية كبيرة الحجم مع أحدث إعداد لنظام المعلومات والترفيه ( mbux ) هذا بالإضافة إلى أن تكنولوجيا الأمان المستخدمة في السيارة هي أكثر نشاطا من أي وقت سابق، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات اس كلاس 2021 وسعرها في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تأتي سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 بغطاء محرك أطول .

بغطاء محرك أطول . جنوط قياس 21 بوصه .

المصابيح الأمامية للسيارة والعجلات أكثر وضوحا .

تأتي السيارة بقياس أطول من السابق بما يصل إلى 1.3 بوصه، والعرض يزيد بما يصل إلى 2.0 بوصه، وبلغ ارتفاع السيارة حوالي 0.4 بوصه .

تم توسيع قاعدة عجلات السيارة بنسبة 2.0 بوصه، والمسار الأمامي بنسبة 1.4 بوصه، والمسار الخلفي بنسبة 2.0 بوصه .

يوجد في سيارة مرسيدس بنز اس كلاس 2021 من الداخل شاشة لمس بقياس 12.8 بوصه .

من الداخل شاشة لمس بقياس 12.8 بوصه . وجود عجلة قيادة أكثر تطورا تحتوي على عناصر تحكم حديثة .

تأتي السيارة بمحرك أساسي توربيني سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مزود بمولد بدء تشغيل تم دمجه مع نظام ( eq boost ) بقوة 429 حصان، 384 رطل قدم، ونظام هجين خفيف تبلغ قوته 48 فولت .

تأتي سيارة اس كلاس بنظام جديد وهو نظام ( e-active body control القياسي ) .

بنظام جديد وهو نظام ( e-active body control القياسي ) . يوجد في السيارة نظام تعليق هوائي .

تأتي السيارة بالكثير من مميزات الأمان ومساعدة السائق مثل : وجود الكبح التلقائي في حالات الطوارئ . وجود نظام التعرف على إشارات المرور . تحكم تكيفي في ثبات سرعة السيارة في حالة التوقف والانطلاق . مساعدة حفاظ السيارة على المسار . مساعدة التوجيه النشط . مساعدة تغيير المسار . نظام مراقبة النقطة العمياء النشطة . التنبيه الخلفي والأمامي لحركة المرور .



اسعار مرسيدس اس كلاس 2021 في السعودية تبدأ من 413.000 ريال سعودي .

في السعودية تبدأ من 413.000 ريال سعودي . سعر مرسيدس اس كلاس 2021 في الإمارات هو يبدأ من 404.000 درهم إماراتي .

هو يبدأ من 404.000 درهم إماراتي . سعر مرسيدس اس كلاس 2021 في الكويت هو يبدأ من 33.600 دينار كويتي .

في الكويت هو يبدأ من 33.600 دينار كويتي . سعر مرسيدس اس كلاس 2021 في مصر هو يبدأ من 1.760.000 جنيه مصري .

هو يبدأ من 1.760.000 جنيه مصري . سعر اس كلاس ٢٠٢١ في قطر هو يبدأ من 400.000 ريال قطري .

مواصفات مرسيدس اس كلاس 2021سعر مرسيدس اس كلاس 2021

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 وسعرها في السعودية .