سياره اودي e-tron Sportback 2021 الجديدة 2021 55 95 kWh Quattro

سياره اودي e-tron Sportback 2021 الجديدة من اروع السيارات الحديثة لعام 2021 بها كل المميزات الخيالية تحتوي اودي 2021 على -95-kwh-quattro مع 360 كاميرا ، وبها نظام الفرامل الذي يمنع الانغلاق وهو نظام ABS ، بهاء ضوء قوي جدا في الصندوق الخلفي للسيارة تحتوي على جيب للنظارات مع مرات التحدث الخرافية ، مصمم بها مساند للرأس والذي تعمل بشكل أوتوماتيكي دون تدخل منك ، ايضا تحكم موقد (AUC) الأوتوماتيكي ، مصنع داخلها قفل مركزي قوي جدا ، تحتوي بداخلها علي ستارة الكرتونية ، ارضية السياره بالكامل مغطاة بالكامل بدواسات خلائطية رائعه ، تم تصنيع عجلات السيارة اودي 2021 من الألمنيوم القوي جدا ، مصمم بداخلها اغطيه عازلة لكل من الحراره الداخليه و الخارجيه وكذلك عازلة للصوت بالكامل ، بها مصابيح امامية خرافيه وتعمل بشكل أوتوماتيكي ، سيارة اودي e-tron Sportback 2021 55 95 kWh Quattro العملاقه في 2021 غاية ألروعه تم تصميمها بشكل متكامل خرافي ، كما يمكنك التحكم في سرعتها التكيفية وضبط الصوت مع عجلة القيادة واختيار التطبيقات ، كذلك بها مرآة تعتيم أوتوماتيك.

سياره اودي e-tron Sportback 2021 الجديدة

هنا سنضع لكم كافية التفاصيل الخاصة بـ اودي سياره e-tron Sportback 2021 الجديدة الخرافية تحتوي علي الكثير من المميزات والمواصفات والقوه الهائلة المضافة للسياره في عام 2021 فهي من اقوي السيارات لهذا العام والكثرهم طلبا لما تقدمه من مواصفات غير موجوده بمعظم السيارات الأخري وهذه هي المواصفات كالتالي:

سعة محرك السياره بالتر/ هو 0.0

لا تحتوي السياره علي سليندرات/ فهي كهربائي

قوة الدفع والجر في السياره/ هو كلي

نوع الوقود/ كهربي

حجم بطارية سياره اودي 2021 كيلوواط / ساعة 95

مدي كم البطارية داخل السياره / 446

تحتوي علي محرك / مزدوج

قوة المحرك / 402 حصان

عزم الدوران / 664 نيوتن متر

ناقل الحركه / أوتوماتيك

السرعة القصوى / 200 كم / ساعة

تحتوي السياره عدد المقاعد / 5 مقاعد

التسارع 0-100 كم / ساعة / ثانية / هو 5.7

طول السياره / 4.901 متر

عرضها / 19.35

الارتفاع / 1.663

قاعدة العجلات للسياره / 2.921 متر

سعة صندوق السيارة / 821 متر

قوة محرك سياره اودي e-tron Sportback 2021 الجديدةقياسات سياره اودي e-tron Sportback 2021 الجديدة

سعر سياره اودي في الامارات لعام 2021 / 457000 درهم ، في المملكة العربية السعودية لعام 2021 / 296,362 ريال سعودي

هذا الفيديو يستعرض مدي جمال السياره ومواصفاتها الداخلية وروعتها