فيديو Genesis تكشف عن سيارتها الجديدة G70 Shooting Brake

عبد الرحمن الحاج السبت,15 آيار (مايو) 2021 - 14:43
قدمت Genesis نوعا جديدا من المركبات، حيث كشفت عن سيارتها الجديدة G70 Shooting Brake التي أتت بهيكل ستيشين انسيابي ومميز، وظهرت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات G70، لكن هيكلها أصبح بطول 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 140 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 283 سنتيمترا.
تصميم سيارة G70 Shooting Brake
وحصلت سيارة G70 Shooting Brake على فتحات هوائية مميزة على جوانبها الأمامية، وجنح هوائي أعلى الزجاج الخلفي لزيادة الثبات على السرعات العالية ، وعجلات بأقراص كبيرة مصنوعة من الكروم، أما المقصورة فتميزت بعناصر مزينة بألياف الكربون التي تتداخل مع الجلد والكروم بصورة أنيقة ومميزة.
Genesis تطرح سيارتها الجديدة بعدة نسخ
Genesis زودت السيارة بأحدث أنظمة الأمان لتفادي الحوادث، وبنظام للحفاظ على المسار أثناء السير على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وستطرح بعدة نسخ، نسخ مجهزة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 197 و252 حصانا، ونسخ بمحركات توربينية 2.2 ليتر تولد عزما يعادل 202 حصانا، مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.
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