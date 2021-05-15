شيري تيغو 2 فل كامل 2022 الآن بسعر مغري في السعودية ومواصفات متطورة للغاية، وصلت النسخة الأحدث SUV موديل 2022 من شيري تيغو 2 إلى السعودية بمواصفات فل كامل وسعر في المتناول، حيث تم طرح السيارة بإضافات عديدة على مستوى المواصفات الداخلية والخارجية والمحرك، كما أن سعرها مناسب للجميع ويعتبر مقبول للغاية مقارنة بالإمكانيات، والتي سوف نتناولها اليوم بالتفصيل في حديثنا عن نسخة 2022 من سيارة شيري تيغو 2 فئة الفل كامل المنتظرة بشدة، والتي طرحت بالفعل في السعودية بسعر مغري للغاية.

سعر ومواصفات شيري تيغو 2 فل كامل 2022

قامت الشركة الصينية شيري بإصدار سيارة ال SUV المميزة تيغو فئة الفل الكامل بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر، تتوفر السيارة بسعر 51 ألف ريال شامل الضريبة، مُحرك السيارة 1500 سي سي 4 سلندرات تمنحك قوة 180 حصان، قير أوتوماتيك CVT يعمل بنظام دفع أمامي، وصرفية الوقود أو قدرة البنزين18.7 كيلو متر لكل لتر بنزين بتقييم ممتاز +، كما أن نوع البنزين 91، وتتفوق فئة الفل كامل من شيري تيغو 2 عن فئة ستاندر في السعر بحوالي 5 ألاف ريال، أما عن المواصفات فإن جنوط الفل كامل أكبر ويمكنك التحكم في وضعية المقعد مع أطراف جلدية للمقاعد، بالإضافة إلى كاميرا خلفية و ثلاثة حساسات وسقف بلوف مختلف.

شيري Tiggo الجديدة 2022

تتميز وجهة السيارة بليد نهاري وأخر ليلي ع تطعيمات كرومية ممتازة تُعرف بها تيغو من شيري دائماً، تبدأ بشبك السيارة بالإضافة إلى تطعيمات حول الليد النهاري، جنوط شيري تيغو 2 موديل 2022 مقاس 17 إنش مع إشارات بالمرأة الجانبية الكهربائية، وعفش باللون الفضي أعلى السيارة مع جناح خلفي وليد خلفي وثلاثة حساسات خلفية وكاميرا وتطعيمات كروم أسفل النوافذ وعلى شنطة السيارة، شنطة السيارة ذو مساحة متسعة وتحتوي على ستارة.

المواصفات الداخلية لتيغو 2 فئة الفل الكامل

تتميز السيارة من الداخل بلون مزيج بين الأسود والجملي سواء في المقاعد السوداء ذو التطعيمات الجملي أو الأبواب من الداخل، مقاعد جلد من الأطراف والوسط قماش، مع زجاج كهربائي نزول AUTO في كافة النوافذ، ويمكنك من خلال مود شيري تيغو 2 2022 المكسي جلد التحكم في عداد الرحلات والسرعة والنظام الصوتي، مُكيف وسطي ومنفذ للطاقة وأخر USB مع شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا، مع فرامل ABS ونظام الثبات الإلكتروني وكافرات إير باج للسائق والراكب، بالاضافة إلى عدد 5 أحزمة أمان متوفرة في شيري تيغو 2 موديل 2022.