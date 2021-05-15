أقوي عروض تمويل تويوتا لاند كروزر الجديدة من الراجحي بأقل نسبة وبدون مقدم 2021

أقوي عروض تمويل تويوتا لاند كروزر الجديدة من الراجحي التي بإمكانك الآن امتلاكها بكل سهولة وطرق سداد متنوعة، وهذا ليس بجديد على مصرف الراجحي حيث أنه يتميز دائماً في تقديم أفضل التمويلات السيارات للعملاء الكرام، ومن بينها بعام 2021 سيارة تويوتا لاند كروزر التي طرحت في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية منذ بداية شهر رمضان المبارك، وأصبحت سيارة أحلام الكثير من الشباب لما تمتلكه السيارة من تقنيات حديثة ومتميزة عن باقي السيارات الأخرى المنافسة لها، ونحن اليوم هنا لنستعرض لكم كل ما يتعلق عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر من الراجحي لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية لاغتنام الفرصة لكل من يرغب بشرائها وينطبق عليه شروط البنك.

أقوي عروض تمويل تويوتا لاند كروزر الجديدة من الراجحي

تعد سيارة تويوتا من أهم السيارات التي اكتسحت المملكة بالوقت الحالي، واهتم بنك الراجحي بأن يوفر للكثير من الشباب وعلى كل من ينطبق عليه الشروط الحصول على عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر من الراجحي بالكثير من التسهيلات ومميزات متنوعة دون دفع أي مقدمات ودون اشتراط دفع دفعة أولى، وعلى أن يتم ذلك تحت إشراف وكيل سيارة تويوتا بالمملكة، كما أن المصرف يتميز دائماً بأن يقوم بتوفير الكثير من العروض السنوية على أنواع متنوعة من السيارات، والعرض المتاح بالوقت الحالي على لاند كروزر بالتقسيط المريح يصل حتى 60 شهر دون دفع أي مقدم أو دفع أي دفعة أولى وع تخفيض الرسوم الإدارية للسيارة بشكل كبير للغاية وأصبح لا تتعدى 1%، حيث أن سعر السيارة يتواجد بالمملكة للإصدار الأعلى بقيمة 360 ألف ريال، أما بالنسبة لسيارة لاند كروزر تبدأ أسعاره بـ207 ألف ريال لما تحمل السيارة من إمكانيات رائعة للغاية.