ميتسوبيشي تتهيأ لتوديع الجيل الرابع للسيارة من خلال سيارة جديدة

ميتسوبيشي ، قد تحدثنا من قبل على العربات المهمة في عالم السيارات مثل مرسيدس و لكزس و هيونداي و آخرهم ميني كوبر ، و في تلك المقالة نتحدث عن عربة ميتسوبيشي باجيرو التي سنتحدث عنها باستفاضة في هذه المقالة ، حيث تنوي ميتسوبيشي توفير نسخة أخيرة لباجيرو و في تلك المقالة سنتعرف على مواصفاتها تابعونا

ميتسوبيشي باجيرو و تطورها

ميتسوبيشي باجيرو أحد أهم إحدى العربات المشهورة في سوق السيارات منذ أمد بعيد حيث وصلت مبيعات العربة الإجمالية إلى الثلاثة مليون سيارة و لكي تكون المعلومة دقيقة فهي حوالي 3.3 مليون سيارة و ذلك منذ بداية طرحها الجيل الأول في 1981

و كما قلنا في بداية المقالة أن ميتسوبيشي في طريقها للاستعداد لتوديع الجيل الرابع و ذلك من خلال تقديم آخر إصدار لها و ذلك في أستراليا (وهي واحدة من أهم أسواق الموديل) ، و ملحق معها أكسسوارات حصرية و شعارات للإصدار الأخير و ذلك لتمييز ذلك الإصدار بما أنه الأخير

مواصفات باجيرو الجديدة

في البداية نتحدث عن مدى توافر باجيرو الجديدة حيث تعقد الشركة العزم على توفير 800 نسخة فقط لا غير من الإصدار الأخير لباجيرو و عن مواصفات العربة فمن مواصفاتها

تتمتع باجيرو الجديدة بمحرك ديزل 3.2 لتر 4 سليندر تيربو و بقوة 189 حصان

عزم دوران يصل إلى 441 نيوتن/متر

متصل بناقل حركة أوتوماتيكي به 5 سرعات ودفع رباعي

الفخامة الملحقة بجميع عربات باجيرو

أنظمة السلامة و مساعدة السائق من العلامة اليابانية

نظام مراقبة ضغط الإطارات

الشبكة الأمامية الدينامكية التي تشي بالصلابة للعربة و تصل إلى الباب الخلفي الذي به الكثير و الكثير من المزايا حيث المظهر القوي

المقاعد الناعمة ، حيث أن مقاعد باجيرو تمنح الراحة و تكون مغطاة كاملة بالجلد و السجادات الناعمة لتوفر الراحة التامة للركاب

قوة الكبح الإلكتروني و التحكم في العربة من حيث الثبات و الجر و نظام توزيع قوة الكبح أو الفرامل

أما بالنسبة للأسعار فلم تعلن عنها الشركة للوقت الحالي