 أشياء عليك التحقق منها قبل شراء كفرات مستعملة من حراج السعودية

يعد شراء كفرات مستعملة من حراج السعودية أمرًا شديد الخطورة، ففي حين أنه توجد بعض الحالات الجيدة منها إلا أنه يجب توخي الحذر الشديد أثناء فحصها؛ حتى لا تتعرض سيارتك للخطر، ويعد شراء الكفرات المستعملة أمرًا خطيرًا لأن المشترين قد لا يلاحظون الكثير من العيوب بها بسبب نقص الخبرة أو بسبب قيام البائع بمجموعة من الحيل من أجل البيع فقط بصرف النظر عن العواقب، وترتفع عوامل الخطورة للحدود القصوى إذا ما انتهت مدة صلاحية الكفرات أو في حالة تخزينها بشكل خاطئ تحت أشعة الشمس المباشرة على سبيل المثال حتى ولو لم تستعمل أو تسير على الطريق مطلقًا.

أشياء عليك التحقق منها قبل شراء كفرات من حراج السعودية

يعتبر العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى شراء كفرات مستعملة هو انخفاض أسعارها ولكن لا يجب التركيز فقط على عامل السعر وإنما يجب كذلك التركيز على عامل الآمان، وفيما يلي خطوات عليك القيام بها قبل شراء كفرات مستعملة.

1- افحص تاريخ إنتاج الكفرات

افحص تاريخ إنتاج جميع الكفرات المستعملة التي ترغب بشرائها عن طريق البحث عن الكود المحفور عليها والمكون من 4 أرقام الإنجليزية، على سبيل المثال يشير كود 1620 إلى أن تاريخ إنتاج الكفرات هو الأسبوع الـ16 من عام 2020، وبعدها عليك عدم شراء أي كفرات يرجع تاريخ إنتاجها لأكثر من عامين.

2- افحص الحالة قبل شراء كفرات من حراج السعودية

عليك فحص حالة جميع الكفرات من الخارج والداخل جيدًا، تأكد من عدم وجود أي قطع أو لحام بداخل الكفر أو خارجه فقد يشير ذلك إلى ضرورة عدم قيامك بشراء هذه الإطارات.

3- ضغط الهواء

تتحمل الكفرات الجيدة ضغط الهواء المرتفع قليلًا، عليك تجربة رفع ضغط الهواء على الكفرات وهي متصلة بالسيارة حتى 35 psi ومتابعتها لمدة 10 دقائق لترى ما الذي سوف يحدث.

4- النقوشات

يجب أن تكون جميع النقوشات عند شراء كفرات مستعملة من حراج مثل بعضها البعض، ويجب أيضًا أن تكون مناسبة لما سوف تستعمله؛ وذلك لضمان عملها جيدًا لأن بعض النقوش قد يكون عملها مضادًا للآخر.

5- المقاسات

عليك توحيد المقاسات بين ارتفاعات وعروض الكفرات، ولمعرفة المقاسات عليك قراءة الأكواد المحفورة عليها، وتبدأ الأكواد التي تخبر بـ مقاسات الكفرات بحرف P، ويجب أن تكون جميع الأكواد التي تلي حرف P مثل بعضها البعض.