كفرات تويوتا كامري toyota camry الأفضل بمقاس 16 في السعودية

تعد سيارة تويوتا كامري toyota camry من أكثر السيارات مبيعًا في السعودية في عام 2020، بحسب إحصائيات موقع F2M الأمريكي، ويأتي هذا الموديل بأكثر من فئة داخل السعودية، وتختلف مقاسات كفرات تويوتا كامري باختلاف الفئات داخله، فهناك فئات منه يتم طرحها بـ كفرات مقاس 17 مثل فئة GLE وأخرى بمقاس 18 مثل فئة HEV GLE وأخرى بمقاس 16 مثل فئة LE وفئة LE STD وفئة HEV LE، وهناك أنواع عديدة من كفرات السيارات مقاس 16 وهو ما قد يخلق حالة من الحيرة حول اختيار الأفضل بينهما.

كفرات تويوتا كامري الأفضل بمقاس 16

تعد كفرات تويوتا كامري من أهم الأجزاء المسؤولة في السيارة عن الأمان؛ وذلك لأن تلفها أو اختيارها الخاطئ قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، كما أن لها دور في تنظيم معدل صرفية الوقود، فهناك بعض الكفرات تجعل صرفية الوقود عالِ بسيارتك والعكس صحيح، وفيما يلي أفضل الأنواع التي تأتي بمقاس كفرات 16.

1- كفرات تويوتا كامري من نوع ميشلان – michelin

تعتبر كفرات ميشلان هي الأفضل لسيارتك الكامري؛ ذلك لأنها تعد من أقوى الكفرات التي تحقق تماسكًا على الطريق، كما أنها منتج ذي جودة كبيرة ويتم إصداره طبقًا لمواصفات الأمان الأوروبية التي توصي بأعلى معدلات الأمان، لكن سعر هذا الإطار دائمًا ما يعد عائقًا أمام اعتباره الأفضل في هذه الفئة، حيث أن أسعاره مرتفعة نسبيًا عن بقية الكفرات بهذا المقاس.

وهناك نحو 7 أنواع من كفرات ميشلان ويأتي كل نوع منهم بمميزات متنوعة، لذلك عليك تحديد احتياجاتك من الكفرات لمعرفة أي الأنواع المناسبة لك.

2- كفرات هانكوك – Hancock

أهم ما يميز كفرات هانكوك هو أنها صاحبة عمر طويل، كما أنها تتحمل سرعات عالية، هذا بالإضافة إلى صناعتها من مواد مضادة للتآكل، كما أنها تتحمل ظروفًا جوية مختلفة بحيث يمكنها العمل في المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة كما يمكنها العمل أيضًا في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة.

3- كفرات دنلوب – Dunlop

حققت دنلوب نجاحًا كبيرًا في مقاسات الكفرات الـ18؛ وذلك نظرًا لقوتها الكبيرة في تحمل الطرق الوعرة، وكذلك الحال في مقاس الـ16، فهذه الكفرات يمكنها العمل على أكثر الطرق وعورة، والتغلب على العديد من عيوب الطريق كما أنها مصنوعة من مواد تقيها التلف أو التآكل.