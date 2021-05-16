فرصة كبيرة لشراء سيارة مستعملة بأسعار تبدأ من 3500 ريال وحتى 20 ألف في حراج السيارات، نعرض عليكم اليوم قائمة تضم أرخص السيارات المستعملة المعروضة للبيع في حراج جدة، فعروض اليوم تحتوي على فرص تستحق التفكير لشراء سيارة مستعملة بأرخص سعر ممكن، حيث نقدم اليوم مجموعة من أفضل السيارات الرائعة لأفضل شركات السيارات حول العالم مثل تويوتا، كيا، لاند كروزر، هيونداي، شيفروليه، فورد، وبيجو، بالاضافة إلى أن معظم السيارات المتوفرة مفحوصة ومجددة ومتاحة للبيع بأسعار رخيصة.

أرخص السيارات المستعملة في حراج جدة

يتميز حراج جدة بكثرة أعداد السيارات التي يرغب أصحابها في بيعها وتنوع الموديلات والفئات، فهناك على سبيل المثال سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل 2016 قير أوتوماتيك بيضاء اللون بحالة ممتازة، وقد وصل ممشى السيارة إلى 187 ألف كيلومتر والسعر المطلوب من قبل صاحبها هو 21 ألف ريال، كما تتوفر سيارة كيا أوبتيما موديل 2015 قير أوتوماتيكي بيضاء اللون حالتها جيدة جداً، وقد سجل ممشى السيارة ما يزيد قليلا عن 230 ألف كيلومتر والسعر المطلوب للبيع هو 16 ألف و 500 ريال.

من ضمن السيارات المستعملة المتاحة أيضا في الحراج سيارة هيونداي النترا سوداء اللون موديل 2012 فئة GLX فل كامل بصمة، بقير أوتوماتيكي وفتحة سقف بانورامية وممشى تجاوز 340 ألف كيلو متر، مع العلم أن سوم بيع السيارة قد وصل إلى إلى 19 ألف و 500 ريال، كما تتوفر سيارة هيونداي إلنترا أيضا ولكن موديل 2015 هذه المرة، السيارة لونها أبيض وناقل الحركة أوتوماتيك والسعر المطلوب 14 ألف ريال فقط.

أرخص أسعار سيارات مستعملة في السعودية

وأرخص العروض الموجودة كانت من نصيب سيارة بيجو 30 موديل 2007 زرقاء اللون، حيث وصل سوم السيارة إلى 3500 ريال والسعر المطلوب 4000 ريال، القير عادي وممشاها وصل إلى 296 ألف كيلومتر ومزودة بشاشة وسطية ، كما تتوفر شيفروليه كورفيت موديل 2008 بيضاء اللون بحالة ممتازة والسعر المطلوب 5000 ريال، واحتلت المركز الثاني في قائمة أرخص السيارات المستعملة اليوم.

تتوفر كذلك سيارة فورد مستعمل موديل 2010 بيضاء اللون بقير عادي وقد وصل سوم السيارة إلى 13 ألف و 500 ريال، وسيارة لاند كروزر GXR موديل 2004 بيضاء اللون ثلاثة صفوف للمقاعد قير أوتوماتيك دابل، وقد وصل ممشى السيارة إلى 300 ألف كيلو متر ووصل السوم إلى 27 ألف ريال، كما تتوفر سيارة كيا سيراتو هاتشباك موديل 2014 قير أوتوماتيك رمادية اللون، وقد وصل ممشى السيارة إلى 200 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 17 ألف ريال.