مواصفات تويوتا كامري 2021 عبداللطيف جميل في المملكة العربية السعودية

كامري 2021 عبداللطيف جميل ، هي إحدى السيارات التي تنتمي لفئة الطرازات السيدان العائلية كبيرة الحجم، ويتم طرحها في السوق السعودي من خلال شركة عبد اللطبف جميل، الوكيل الحصري لـ علامة تويوتا اليابانية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال تلك المقالة سنتعرف سويًا على أبرز مواصفات السيارة تويوتا كامري 2021 علاوة على سعرها في سوق السيارات السعودية

كامري 2021 عبداللطيف جميل

يطرح وكيل علامة تويوتا اليابانية في السعودية سيارة كامري 2021 بسعر يبدأ من 95 ألف ريال سعودي وذلك للفئة الأولى الأقل تجهيزًا.

مواصفات كامري ٢٠٢١ في السعودية

وتوفرت سيارة تويوتا كامري ٢٠٢١ في السعودية بثلاث فئات مع اختلاف التجهيزات، وإليكم مواصفاتها التفصيلية:

الفئتان الأولى والثانية تم تزويدهما بمحرك سعة 2500 سي سي.

توفرت الفئة الثانية من طراز تويوتا كامري 2021 بماتور قوي تبلغ سعته 3500 سي سي.

وصلت القوة الحصانية في طراز كامري إلى نحو 298حِصانًا وذلك للفئة الأعلى تجهيزًا.

العزم الأقصى للدوران بلغ نحو 363 نيوتن/ متر.

السرعة القصوى بلغت 235 كيلو متر في الساعة.

معدل استهلاك الوقود في طراز كامري حوالي 25 لترًا لكل 100 كيلو متر.

الماتور يتصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من ثمانِ سرعات.

توفرت السيارة مع وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

نظام فرامل مانعة للانزلاق ABS.

فيما تأتي مع خاصية توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

كما تضم السيارة من الداخل راديو إف إم مع مشغل إم بي ثري.

السيارة Camry جاءت مع تكييف هواء داخل المقصورة.

إمكانية التحكم الكهربائي في زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

كما جاءت كامري 2021 مع عجلة قيادة متعددة المهام.

تضم السيارة من الداخل خاصية لضم المقاعد الخلفية.

إمكانية التحكم في ارتفاع مقعد السائق والراكب الأمامي.

كما توفرت كامري مع شاشة عدادت، مع تحذير عند تجاوز السرعة المحددة.

أسعار كامري 2020 عبداللطيف جميل كاش

احتلت سيارة تويوتا كامري 2020 قائمة مبيعات السيارات في المملكة العربية المتحدة لما تتمتع به من انسيابية في الأداء وقوة وثبات على الطريق.

وبلغت أسعار Toyota Camry موديل 2020 في سوق السيارات السعودي الأسعار التالية: