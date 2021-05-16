تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في السعودية

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سعر هيونداي النترا 2021 في السعودية يهم شريحة عريضة من مستهلكي السيارت السيدان في المملكة العربية السعودية، حيث تحتل السيارة مركزًا متقدمًا وسط مبيعات السيارت المطروحة في سوق السيارات السعودي، وإليكم رصد تفصيلي لـ مواصفات وأسعار هيونداي Elntra السيدان موديل 2021 في المملكة العربية السعودية.سعر هيونداي النترا 2021 في السعودية
وصل السعر الرسمي لـ سيارة هيونداي إلنترا موديل 2021 الجديدة إلى نحو 64,800 ريال سعودي، الأمر الذي يجعلها أمام منافسة شرسة مع بقية الطرازات السيدان الموجودة في سوق السيارات السعودي وأبرزهم كيا سيراتو.مواصفات النترا 2021
السيارة هيونداي النترا موديل 2021 تزخر بالعديد من المواصفات المميزة التي تمنحها جماهيرية عريضة لدى المستهلكين السعوديين، حيث تتوفر بمحرك قوي الأداء بسعة لترية تبلغ 2000 سي سي وذلك للفئة الأعلى تجهيزًا.
أما الماتور في الفئات الأقل كماليات فيتوفر بسعة بلغت نحو 1600 سي سي، فيما يتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك لجميع الفئات، ومكون من 8 سرعات.
المحرك في طراز هيونداي إلنترا قادر على توليد طاقة قدرها 159 حِصانًا، مع عزم أقصى للدوران قوي الأداء، فيما تأتي السيارة بنظام جرّ أمامي.
السيارة قادرة على التسارع من صفر غلى 100 كيلو متر في غضون تسع ثوانٍ فقط، ولذلك فهي ذو أداء انسيابي وسريع.النترا 2021 من الداخل
وعند رصد الكماليات المتوفرة في المقصورة الداخلية لـ طراز Elntra النترا 2021 من الداخل، نلاحظ توفر الرفاهيات التالية:
- إمكانية شحن الهواتف المحمولة عن طريقة خاصية اللاسلكي.
- مكبرات للصوت في النظام الصوتي للسيارة.
- كما تضم السيارة النترا مخرج USB لتوصيل الهاتف المحمول بالسيارة.
- السيارة تحتوي على تكييف هواء.
- فيما توفرت مع النترا نظام التحذير عند زيادة السرعة المحددة.
- نظام إضاءة داخلية في المقصورة.
- إمكانية طي المقاعد الأمامية للسائق والراكب الأمامي.
هونداي النترا توفرت من خلال أنظمة أمان مميزة، من أجل توفير الحماية للسائق والركاب، ومن أبرزها ما يلي:
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
- أحزمة أمان في المقاعد الأمامية.
- السيارة جاءت مع نظام حساس للسرعة.
- بينما حرصت الشركة على تزويد المركبة بـ فرامل مانعة للانزلاق والتي تُعرف باسم ABS.
- وتضم السيارة النترا نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.
الوسوم
سعر هيونداي النترا 2021 في السعودية يهم شريحة عريضة من مستهلكي السيارت السيدان في المملكة العربية السعودية، حيث تحتل السيارة مركزًا متقدمًا وسط مبيعات السيارت المطروحة في سوق السيارات السعودي، وإليكم رصد تفصيلي لـ مواصفات وأسعار هيونداي Elntra السيدان موديل 2021 في المملكة العربية السعودية.سعر هيونداي النترا 2021 في السعودية
وصل السعر الرسمي لـ سيارة هيونداي إلنترا موديل 2021 الجديدة إلى نحو 64,800 ريال سعودي، الأمر الذي يجعلها أمام منافسة شرسة مع بقية الطرازات السيدان الموجودة في سوق السيارات السعودي وأبرزهم كيا سيراتو.مواصفات النترا 2021
السيارة هيونداي النترا موديل 2021 تزخر بالعديد من المواصفات المميزة التي تمنحها جماهيرية عريضة لدى المستهلكين السعوديين، حيث تتوفر بمحرك قوي الأداء بسعة لترية تبلغ 2000 سي سي وذلك للفئة الأعلى تجهيزًا.
أما الماتور في الفئات الأقل كماليات فيتوفر بسعة بلغت نحو 1600 سي سي، فيما يتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك لجميع الفئات، ومكون من 8 سرعات.
المحرك في طراز هيونداي إلنترا قادر على توليد طاقة قدرها 159 حِصانًا، مع عزم أقصى للدوران قوي الأداء، فيما تأتي السيارة بنظام جرّ أمامي.
السيارة قادرة على التسارع من صفر غلى 100 كيلو متر في غضون تسع ثوانٍ فقط، ولذلك فهي ذو أداء انسيابي وسريع.النترا 2021 من الداخل
وعند رصد الكماليات المتوفرة في المقصورة الداخلية لـ طراز Elntra النترا 2021 من الداخل، نلاحظ توفر الرفاهيات التالية:
- إمكانية شحن الهواتف المحمولة عن طريقة خاصية اللاسلكي.
- مكبرات للصوت في النظام الصوتي للسيارة.
- كما تضم السيارة النترا مخرج USB لتوصيل الهاتف المحمول بالسيارة.
- السيارة تحتوي على تكييف هواء.
- فيما توفرت مع النترا نظام التحذير عند زيادة السرعة المحددة.
- نظام إضاءة داخلية في المقصورة.
- إمكانية طي المقاعد الأمامية للسائق والراكب الأمامي.
هونداي النترا توفرت من خلال أنظمة أمان مميزة، من أجل توفير الحماية للسائق والركاب، ومن أبرزها ما يلي:
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
- أحزمة أمان في المقاعد الأمامية.
- السيارة جاءت مع نظام حساس للسرعة.
- بينما حرصت الشركة على تزويد المركبة بـ فرامل مانعة للانزلاق والتي تُعرف باسم ABS.
- وتضم السيارة النترا نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.
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