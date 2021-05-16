مواصفات سيارة كيا سورينتو وأسعار ومميزات السيارة 2021

مواصفات سيارة كيا سورينتو، هي ما يبحث عنه محبي ارتياد السيارات الحديثة، وتعد سيارة كيا سورينتو من أفضل السيارات على الأطلاق، ومن خلال مقالنا سنتعرف على مجموعة من المعلومات عن هذا الموديل من سيارات كيا فتابعوا معنا. مواصفات سيارة كيا سورينتو وأسعار السيارة سعر السيارة يتراوح بين الحين والآخر فتارة تزيد وتارة تنقص، ففي عام ٢٠٢٠ استقر سعر سيارة كيا سورينتو الفئة الأولى بقيمة ٦٤٩.٩ ألف جنيه مصري.

كيا سورينتو الفئة الأولى بقيمة ٦٤٩.٩ ألف جنيه مصري. بينما وصلت الفئة الثانية إلى حوالي ٧٤٩.٩ ألف جنيه مصري.

وتم تسعير الفئة الثالثة TL بقيمة ٨٤٩.٩ ألف جنيه، وهذا طبقاً لما أصدرته الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات ELT والتي تعتبر الوكيل المحلى لكيا في مصر. مواصفات سيارة كيا سورينتو وأسعار السيارة مواصفات سيارة كيا سورينتو التصميم الخارجي للسيارة مقبول وذلك لأن السيارة عبارة عن ٧ مقاعد.

تتميز بوجود شاشة وسطية ٧ بوصة في التابلوه الداخلي لها مما يحسن شكل التابلوه.

وسائل أمان السيارة متعددة فهي تحتوي على ٧ اير باج.

مساحات التخزين داخل السيارة مقبولة ولكن فيما عدا التخزين الخلفي، فيحتاج إلى طي المقاعد الخلفية للاستفادة من مساحة أكبر.

مقبولة ولكن فيما عدا التخزين الخلفي، فيحتاج إلى طي المقاعد الخلفية للاستفادة من مساحة أكبر. تحتوي السيارة على مجموعة كبيرة من وسائل الراحة والكماليات.

يختلف نظام الدفع باختلاف الفئة، فالدفع أمامي في الفئتين الأولى والثانية وكلى في الفئة الثالثة.

النظام الصوتي مميز ويقدم تجربة حديثة ومميزة.

تختلف سعة محرك السيارة باختلاف الفئة ما بين ٢.٤ لتر وحتى تصل إلى ٣.٥ لتر.

باختلاف الفئة ما بين ٢.٤ لتر وحتى تصل إلى ٣.٥ لتر. تسارع السيارة يتراوح بين ٠لـ ١٠٠ في ١٠.٢ لكل ٧.٨ ثانية.

تختلف الأحصنة باختلاف الفئة وتتراوح بين ١٧٢ حصان وحتى ٢٨٠ حصان.

حجم السيارة مناسب وهي سيارة عائلية في المقام الأولْ، فيوجد بها أماكن مريحة كثيرة تكفي لجميع أفراد العائلة. مواصفات سيارة كيا سورينتو إلى هنا نكون قد وصلنا إلي ختام مقالنا بعنوان سيارة كيا سورينتو وأسعار ومواصفات السيارة وقد ذكرنا مواصفات هذه السيارة التي حصلت على تقييم ٧/١٠ من المستخدمين، لما تتميز به من خصائص ومميزات توجد بها عن غيرها. الوسوم

مواصفات سيارة كيا سورينتو، هي ما يبحث عنه محبي ارتياد السيارات الحديثة، وتعد سيارة كيا سورينتو من أفضل السيارات على الأطلاق، ومن خلال مقالنا سنتعرف على مجموعة من المعلومات عن هذا الموديل من سيارات كيا فتابعوا معنا. مواصفات سيارة كيا سورينتو وأسعار السيارة سعر السيارة يتراوح بين الحين والآخر فتارة تزيد وتارة تنقص، ففي عام ٢٠٢٠ استقر سعر سيارة كيا سورينتو الفئة الأولى بقيمة ٦٤٩.٩ ألف جنيه مصري.

كيا سورينتو الفئة الأولى بقيمة ٦٤٩.٩ ألف جنيه مصري. بينما وصلت الفئة الثانية إلى حوالي ٧٤٩.٩ ألف جنيه مصري.

وتم تسعير الفئة الثالثة TL بقيمة ٨٤٩.٩ ألف جنيه، وهذا طبقاً لما أصدرته الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات ELT والتي تعتبر الوكيل المحلى لكيا في مصر. مواصفات سيارة كيا سورينتو وأسعار السيارة مواصفات سيارة كيا سورينتو التصميم الخارجي للسيارة مقبول وذلك لأن السيارة عبارة عن ٧ مقاعد.

تتميز بوجود شاشة وسطية ٧ بوصة في التابلوه الداخلي لها مما يحسن شكل التابلوه.

وسائل أمان السيارة متعددة فهي تحتوي على ٧ اير باج.

مساحات التخزين داخل السيارة مقبولة ولكن فيما عدا التخزين الخلفي، فيحتاج إلى طي المقاعد الخلفية للاستفادة من مساحة أكبر.

مقبولة ولكن فيما عدا التخزين الخلفي، فيحتاج إلى طي المقاعد الخلفية للاستفادة من مساحة أكبر. تحتوي السيارة على مجموعة كبيرة من وسائل الراحة والكماليات.

يختلف نظام الدفع باختلاف الفئة، فالدفع أمامي في الفئتين الأولى والثانية وكلى في الفئة الثالثة.

النظام الصوتي مميز ويقدم تجربة حديثة ومميزة.

تختلف سعة محرك السيارة باختلاف الفئة ما بين ٢.٤ لتر وحتى تصل إلى ٣.٥ لتر.

باختلاف الفئة ما بين ٢.٤ لتر وحتى تصل إلى ٣.٥ لتر. تسارع السيارة يتراوح بين ٠لـ ١٠٠ في ١٠.٢ لكل ٧.٨ ثانية.

تختلف الأحصنة باختلاف الفئة وتتراوح بين ١٧٢ حصان وحتى ٢٨٠ حصان.

حجم السيارة مناسب وهي سيارة عائلية في المقام الأولْ، فيوجد بها أماكن مريحة كثيرة تكفي لجميع أفراد العائلة. مواصفات سيارة كيا سورينتو إلى هنا نكون قد وصلنا إلي ختام مقالنا بعنوان سيارة كيا سورينتو وأسعار ومواصفات السيارة وقد ذكرنا مواصفات هذه السيارة التي حصلت على تقييم ٧/١٠ من المستخدمين، لما تتميز به من خصائص ومميزات توجد بها عن غيرها.

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