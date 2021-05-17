نيسان الجديدة موديل 2022 تستعد لكي تطرح في الأسواق قريبا

نيسان ، بعد مقالتنا الفائتة عن ميني كوبر و مرسيدس و لكزس و هيونداي ففي تلك المقالة سوف نتحدث عن نيسان تحديدا الموديل الجديد باثفايندر التي قامت نيسان ببناءة التي تعتبر جديدة كليا بموديل جديد و إمكانيات حديثة تم تصنيعها في ولاية تينيسي الأمريكية و بذلك سوف تستعد لطرح الاس يو في وذلك في السوق الأمريكية هذا الصيف تابعونا. مواصفات نيسان باثفايندر 2022 مواصفات نيسان باثفايندر 2022 لقد رصدت الكاميرات التجسسية سيارة نيسان ذات الدفع الرباعي الجديدة مرتين بالعدد و لكن ذلك كان بأكثر من كافي ليكشف ما بها و يجعلنا في ترقب للمزيد حيث ستنافس عربة فورد اكسبلورر و عربة تويوتا هايلاندر و عربة مازدا و شيفرولية ترافيرس و سيارة جيب جراند شيروكي و سيارة كيا سورينتو من المعروف و المتداول أن سيارة باثفايندر تتميز بتصميم خارجي جديد و قوي حيث هي أخف وزنا وحملا عن الإصدارات القديمة للسيارة

تتميز بالوسع فيها حيث تتسع إلى ثمان ركاب طبقا لما قاله “جيف يونجيتر” و هو نائب رئيس مصنع نيسان و الذي قال تحديدا : يعتبر بدء إنتاج عربة باثفايندر الجديدة معلم رئيسي آخر في قصة نجاح باثفايندر و من دواعي سرورهم أن يتم تصنيع أحدث نسخة من السيارة العلامة في الشركة

محرك سعة 3.5 لتر V6 بقوة ما يعادل 284 حصان و عزم دوران يصل إلى 351 نيوتن/متر ، وهو من المتوقع أن يكون نفس نظام التشغيل الحالي ، و بالطبع يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي جديد و متوفر بتسعة سرعات و ذلك بدلا من ناقل ال CVT و الذي تعرض للكثير من الانتقادات الكثيرة في الجيل السابق كما يتوفر بالعربة نظام دفع كلي يتسم بأنه ذكي فيوفر ما لا يقل عن سبعة أوضاع مختلفة للقيادة على الطرق الغير ممهدة أي الوعرة تحديدا

يمكن لعربة باثفايندر ذات الدفع الرباعي الجديدة سحب ما يصل إلى 2700 كيلو جرام عربة نيسان من الداخل تتمتع سيارة باثفايندر ذات الدفع الرباعي الجديدة بمقصورة في الداخل شديدة التقنية تأتي سيارة باثفايندر ذات الدفع الرباعي الجديدة بشاشة للعرض مقاس 10.8 بوصة و هي جديدة كليا في عالم نيسان و العربات عموما ، كما تأتي بأجهزة رقمية و هذه مقاس 12.3 بوصة

أما بالنسبة للترفيه و التسلية فعربة الدفع الرباعي الجديدة مزودة بنظام ترفيهي مقاس 9 بوصة و ذلك النظام يدعم العديد من الأنظمة أهمها نظام آبل كاربلاي “Apple carplay” و نظام الأندرويد “Android Auto” و ذلك بشكل قياسي ، كما سيتمكن لعملاء نيسان أختيار نظام الكراسي حيث هناك كراسي منفصلة للصف الثاني من المقاعد أنظمة العربة تتميز عربة باثفايندر ذات الدفع الرباعي بأن أنظمتها حديثة أيضا حيث أن السيارة تتوفر بنظام ProPILOT Assist و هذا النظام مزود ب Navi-Link

وحسب ما تقوله نيسان أن مقصورة باثفايندر عربة الدفع الرباعي هي مقصورة جديدة بالكامل أصبحت أكثر هدوءا لأنها أصبحت تأتي بزجاج عازل للصوت كما أنها تأتي بنوافذ الصف الثاني السميكة و ذلك يؤدي إلى المزيد من عزل الأصوات في الأبواب و الأرضيات أيضا أسعار سيارة نيسان الجديدة أما بالنسبة لأسعار سيارة باثفايندر 2021 عربة الدفع الرباعي الجديدة الاس يو في فسوف يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة و ذلك قبل أن يتم توافرها في السوق الأمريكي و لكن من المحتمل أن تبدأ النماذج الأساسية بسعر 32.000 دولار وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة نيسان باثفايندر الجديدة قد نالت إعجابكم عربة نيسان من الداخلأنظمة العربةأسعار سيارة نيسان الجديدة الوسوم

نيسان ، بعد مقالتنا الفائتة عن ميني كوبر و مرسيدس و لكزس و هيونداي ففي تلك المقالة سوف نتحدث عن نيسان تحديدا الموديل الجديد باثفايندر التي قامت نيسان ببناءة التي تعتبر جديدة كليا بموديل جديد و إمكانيات حديثة تم تصنيعها في ولاية تينيسي الأمريكية و بذلك سوف تستعد لطرح الاس يو في وذلك في السوق الأمريكية هذا الصيف تابعونا. مواصفات نيسان باثفايندر 2022 مواصفات نيسان باثفايندر 2022 لقد رصدت الكاميرات التجسسية سيارة نيسان ذات الدفع الرباعي الجديدة مرتين بالعدد و لكن ذلك كان بأكثر من كافي ليكشف ما بها و يجعلنا في ترقب للمزيد حيث ستنافس عربة فورد اكسبلورر و عربة تويوتا هايلاندر و عربة مازدا و شيفرولية ترافيرس و سيارة جيب جراند شيروكي و سيارة كيا سورينتو من المعروف و المتداول أن سيارة باثفايندر تتميز بتصميم خارجي جديد و قوي حيث هي أخف وزنا وحملا عن الإصدارات القديمة للسيارة

تتميز بالوسع فيها حيث تتسع إلى ثمان ركاب طبقا لما قاله “جيف يونجيتر” و هو نائب رئيس مصنع نيسان و الذي قال تحديدا : يعتبر بدء إنتاج عربة باثفايندر الجديدة معلم رئيسي آخر في قصة نجاح باثفايندر و من دواعي سرورهم أن يتم تصنيع أحدث نسخة من السيارة العلامة في الشركة

محرك سعة 3.5 لتر V6 بقوة ما يعادل 284 حصان و عزم دوران يصل إلى 351 نيوتن/متر ، وهو من المتوقع أن يكون نفس نظام التشغيل الحالي ، و بالطبع يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي جديد و متوفر بتسعة سرعات و ذلك بدلا من ناقل ال CVT و الذي تعرض للكثير من الانتقادات الكثيرة في الجيل السابق كما يتوفر بالعربة نظام دفع كلي يتسم بأنه ذكي فيوفر ما لا يقل عن سبعة أوضاع مختلفة للقيادة على الطرق الغير ممهدة أي الوعرة تحديدا

يمكن لعربة باثفايندر ذات الدفع الرباعي الجديدة سحب ما يصل إلى 2700 كيلو جرام عربة نيسان من الداخل تتمتع سيارة باثفايندر ذات الدفع الرباعي الجديدة بمقصورة في الداخل شديدة التقنية تأتي سيارة باثفايندر ذات الدفع الرباعي الجديدة بشاشة للعرض مقاس 10.8 بوصة و هي جديدة كليا في عالم نيسان و العربات عموما ، كما تأتي بأجهزة رقمية و هذه مقاس 12.3 بوصة

أما بالنسبة للترفيه و التسلية فعربة الدفع الرباعي الجديدة مزودة بنظام ترفيهي مقاس 9 بوصة و ذلك النظام يدعم العديد من الأنظمة أهمها نظام آبل كاربلاي “Apple carplay” و نظام الأندرويد “Android Auto” و ذلك بشكل قياسي ، كما سيتمكن لعملاء نيسان أختيار نظام الكراسي حيث هناك كراسي منفصلة للصف الثاني من المقاعد أنظمة العربة تتميز عربة باثفايندر ذات الدفع الرباعي بأن أنظمتها حديثة أيضا حيث أن السيارة تتوفر بنظام ProPILOT Assist و هذا النظام مزود ب Navi-Link

وحسب ما تقوله نيسان أن مقصورة باثفايندر عربة الدفع الرباعي هي مقصورة جديدة بالكامل أصبحت أكثر هدوءا لأنها أصبحت تأتي بزجاج عازل للصوت كما أنها تأتي بنوافذ الصف الثاني السميكة و ذلك يؤدي إلى المزيد من عزل الأصوات في الأبواب و الأرضيات أيضا أسعار سيارة نيسان الجديدة أما بالنسبة لأسعار سيارة باثفايندر 2021 عربة الدفع الرباعي الجديدة الاس يو في فسوف يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة و ذلك قبل أن يتم توافرها في السوق الأمريكي و لكن من المحتمل أن تبدأ النماذج الأساسية بسعر 32.000 دولار وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة نيسان باثفايندر الجديدة قد نالت إعجابكم عربة نيسان من الداخلأنظمة العربةأسعار سيارة نيسان الجديدة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيسان الجديدة موديل 2022 تستعد لكي تطرح في الأسواق قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.