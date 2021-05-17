يبحث العديد من مستهلكي السعودية عن عروض تقسيط سيارات ميتسوبيشي أتراج Mitsubishi Attrage 2021، حيث يحظى هذا الموديل من الشركة اليابانية على مكانة خاصة وذلك نظرًا لأنه يلبي عدد كبير من احتياجات فئة واسعة من السعوديين، وتشمل تجهيزات هذا الموديل، احتوائه على وسائل أمان عالية الجودة تحافظ على سلامة الراكبين في أوقات الخطر، كما يحتوي على نظام مراقبة ضغط الكفرات الذي ينبهك في حالة وجود خلل بمعدلات الضغط؛ لتتوقف قبل وقوع أي مشكلات، كما يحتوي على نظامي abs و ebd لمنع انغلاق الفرامل وتوزيع قوتها بالتساوي بين جميع العجلات، ولم تأتِ عروض ميتسوبيشي التي طرحتها الشركة المصنعة عبر وكيلها بالمملكة شركة العيسائي على موديل أتراج Attrage فقط، بدل شملت جميع موديلاتها الجديدة في السعودية.

عروض تقسيط سيارات ميتسوبيشي أتراج

تعد الموديلات المشمولة في عروض شركة ميتسوبيشي اليابانية هي: موديل اتراج Attrage، موديل اكليبس Eclipse، موديل اكليبس كروس Eclipse Cross، موديل إل 200 L200، موديل أوتلاندر Outlander، موديل باجيرو PAJERO، موديل مونتيرو سبورت Montero Sport، موديل إل إس إكس LSX، وتبدأ أسعار موديلات ميتسوبيشي في المملكة العربية السعودية من نحو 39 ألف ريال وحتى حوالي 125 ألف ريال.

عروض تقسيط سيارات ميتسوبيشي أتراج

طرحت الشركة اليابانية عبر وكيلها في السعودية عرض عند شراء سيارة ميتسوبيشي جديدة بنظام الكاش، ويتضمن العرض دفع 50% من قيمة السيارة لحظة الشراء دون عمولة على أن يتم دفع الـ50% الأخرى بعد عامين من لحظة الشراء دون فائدة.

موعد انتهاء عرض التقسيط لسيارة ميتسوبيشي 2021

هناك فرصة كبيرة أمام من يريد اغتنام عروض السيارات الميتسوبيشي قبل انتهائها، خاصة وأن الشركة اليابانية تطرح موديلات بتجهيزات تناسب جميع الاحتياجات، وأعلنت الشركة أن موعد انتهاء عروضها على جميع موديلاتها بنظام دفع نصف ثمن السيارة لحظة شرائها والباقي بعد عامين، هو 31 مايو 2021- 19 شوال 1442.